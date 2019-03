Vydra se málo usmívá, a proto nehraje. Změní to ve Wmbley?

Pro útočníka Matěje Vydru bude páteční úvodní zápas kvalifikace mistrovství Evropy ve Wembley proti Anglii o to zajímavější, že jako jediný z aktuálního reprezentačního kádru působí v tamní Premier League. S českými fotbalisty se chce ukázat i proto, že ve svém klubu Burnley poslední dobou prakticky nehraje. Ve výběru soupeře má dva spoluhráče.

"Vyšlo to dobře, že zrovna hrajeme s Anglií a já v Burnley nehraju. Když by mi to vyšlo, tak bych mohl vyslat jasnou zprávu. Ale v první řadě bych musel nastoupit, pak podat výkon a pak bych mohl něco říkat," řekl novinářům Vydra. "Wembley je nádherný stadion, byl jsem tam dvakrát. Sice jsme tam dvakrát prohráli 0:1, ale věřím, že do třetice to snad bude lepší," dodal šestadvacetiletý útočník.

Naposledy nastoupil v základní sestavě na konci ledna v Anglickém poháru proti Manchesteru City. Od té doby naskočil jako střídající hráč dohromady jen na 14 minut. "Nemám úplně jednoduché období, v hlavě mám, že nehraju. V lednu jsem se snažil s agentem někam jít na hostování. Bylo šest nabídek, ale trenér Burnley řekl, že jsem jiný typ útočníka, než má, že mě chce mít v klubu. Kvůli nároďáku jsem chtěl víc hrát, ale ani to mi nevyšlo," uvedl.

S trenérem Seanem Dychem svou situaci probíral. "Všechno podle něj na tréninku dělám správně, nasazení a věci okolo. Na tréninku se mu líbím, ale zápas má asi vymyšlený jinak takticky. A pak řekl jednu takovou zajímavou věc: že se málo usmívám na tréninku. Že to je to negativní, co na mě má. Je to těžký boj, máme jen dva body na sestupovou příčku," uvedl Vydra.

"Když jsem byl na začátku v Burnley, tak jsem dvě kola po sobě nastoupil v základu, dvakrát se vyhrálo a pak mě zničehonic vyndal. Nevíte, co se stalo. Pak 12 kol nevyhrajeme a sestava je stále stejná. Ale já jsem hráč a sám se do sestavy dát nemůžu," podotkl Vydra.

"Nejvíc frustrující je, bude to znít blbě, ale my na Liverpoolu skoro za 90 minut nic nemáme, já tam jdu a pak udělám asistenci. Proti Leicesteru prohráváme 1:2, jdu tam na dvě minuty a mám víc střel než tři naši útočníci dohromady. I když jsem to spálil. Ale to je asi můj názor. Musím se asi víc usmívat," dodal Vydra.

Vzhledem k malému vytížení v klubu ho pozvánka od reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého k zápasu v Anglii a následnému přípravnému utkání s Brazílií hodně potěšila. "Jak byl poslední sraz, tak jsem v Premier League odehrál pár minut, akorát pak dva zápasy FA Cupu. Jsem rád, že tu jsem a můžu být při takové příležitosti, jako jsou tyto dva zápasy. Moc Čechů, co hrají v Anglii, není," konstatoval.

V anglickém výběru má dva spoluhráče z Burnley: brankáře Toma Heatona a obránce Jamese Tarkowského. "To bude takové pikantnější. Jen jsme si řekli, že buď před zápasem nebo po něm prohodíme pár slov. Doufám, že tam uděláme výsledek, abych je pak mohl popichovat strašně dlouho," přál si Vydra.

Před odjezdem na sraz do Prahy dělal rozhovor pro anglickou asociaci. "Vzali si mě jako hráče, který hraje Premier League. Ano, budou si věřit, že jsou favorit skupiny, zvlášť po Lize národů. Ale teď už vás může potrápit i nějaký trpaslík. Navíc my tu máme kopáče, kteří umí hrát fotbal," dodal Vydra.