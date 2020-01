Xavi mohl trénovat Barcelonu. Proč odmítl?

Bývalý španělský fotbalový reprezentant Xavi, který momentálně trénuje katarský tým Al Sád, přiznal, že dostal nabídku trénovat Barcelonu. Někdejší úspěšný hráč katalánského celku však odmítl s tím, že na to je ještě příliš brzy.

Xavi nabídku vést Barcelonu dostal minulý týden na schůzce se sportovním ředitelem klubu Ericem Abidalem a výkonným ředitelem Oscarem Grauem. "Je to pravda, ale odmítnul jsem," uvedl mistr světa i Evropy pro deník El Mundo Deportivo. "Především proto, že je na to příliš brzy. Nicméně do budoucna je to stále mým snem," přidal.

Místo Xaviho, který patří k největším osobnostem historie Barcelony, se nakonec týmu ujal bývalý kouč Betisu Sevilla Quique Setién. U vedoucího týmu španělské ligy nahradil odvolaného Ernesta Valverdeho.

Xavi za Barcelonu odehrál rekordních 767 zápasů a s klubem slavil čtyři triumfy v Lize mistrů a osm ligových titulů. V roce 2015 odešel do katarského celku Al Sád, kde loni v květnu ukončil hráčskou kariéru a začal trénovat.