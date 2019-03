Z Anglie se ve Wembley nepodělám, hlásí Pavlenka

Přestože už v pátek vstoupí čeští fotbalisté zápasem proti domácí Anglii do kvalifikace mistrovství Evropy 2020, jméno brankářské jedničky trenér Jaroslav Šilhavý ještě neprozradil. Poté, co musel tým kvůli zranění opustit Tomáš Vaclík, se rozhodne mezi Ondřejem Kolářem ze Slavie, Tomášem Koubkem z Rennes a Jiřím Pavlenkou z Brém. Pokud si mezi tři tyče stoupne Pavlenka, který se jeví jako nejpravděpodobnější kandidát, utkání ve Wembley se bát nebude.

"S Anglií jsem ještě nehrál, takže pokud nastoupím, budu se na to opravdu těšit. Samozřejmě i v bundeslize jsou hráči světové extratřídy, takže to neznamená, že bych se z toho zápasu měl po...," řekl šestadvacetiletý Pavlenka novinářům na středečním srazu s reprezentanty.

Případný start bude brát jako každý jiný duel. "Nechci na to být přemotivovaný, nechci z toho být ustrašený. Snažím se užít každý zápas na maximum," uvedl osminásobný reprezentant.

Ať už by ze zmíněné brankářské trojice nastoupil kdokoliv, bude čelit nebezpečné ofenzivě, která je největší předností Albionu. "Obrovská síla je na kraji, ať je to Sterling nebo Rashford, kteří mají obrovskou sílu v rychlosti. Harry Kane na druhou stranu umí udržet balon, má výborné zakončení a skvělý výběr místa. Víme, že to jsou světové extratřídy, a uděláme maximum pro to, aby se nám je podařilo zastavit," prohlásil Pavlenka.

Má největší šanci

Právě on má největší šanci ujmout se pozice gólmana číslo jedna. Poté, co kouč Šilhavý nastoupil v září k reprezentaci, se odchovanec Baníku Ostrava ve čtyřech podzimních zápasech rozdělil s Vaclíkem rovnoměrně o starty. Navíc už na úterním srazu s reprezentanty Koubek novinářům naznačil, že ve Wembley bude mít "hezkou pozici" na sledování zápasu.

"Může se stát, že to hezké místo na koukání budu mít třeba já. Samozřejmě člověk může mít nějaké tušení, že nastoupí, vzhledem k tomu, že jsem odchytal s Vaclíkem všechny zápasy pod panem Šilhavým. Ale nikde není řečeno, že se to nemůže změnit," upozornil Pavlenka.

Anglie, která na loňském světovém šampionátu obsadila čtvrté místo, vyhrála v prvním ročníku Ligy národů skupinu před Španěly a vicemistry světa Chorvaty a v semifinále vyzve Nizozemsko. Domácí tým je proto jasným favoritem, přesto Pavlenka neztrácí naději.

"Ve fotbale nikdy nevíte. Nikde není napsáno, že outsider nemůže porazit favorita. Samozřejmě každý bod, který bychom proti Anglii získali, bude plusový," konstatoval bývalý brankář Slavie, odkud v létě 2017 zamířil do Werderu Brémy.

Podle Pavlenky přistoupí Angličané k souboji zodpovědně. "Myslím si, že nikdo nikoho nepodcení. Je to kvalifikace o Euro, každý do toho půjde na maximum a bude si chtít zajistit co nejdříve účast," poznamenal rodák z Hlučína.