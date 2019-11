Absurdní kolize zápasů. Klopp si stěžuje na nabitý program

Za úspěch se někdy platí. Své o tom ví trenér úřadujících šampionů Ligy mistrů Jürgen Klopp. Liverpool si triumfem zajistil účast na Mistrovství světa klubů, zároveň se ale dostal do neřešitelné termínové kolize. Ani Světová fotbalová federace, ani její anglický protějšek přitom nehodlají ustoupit.

Liverpool se dostal do kuriózní, ale o to svízelnější situace. Čtvrtfinále Anglického poháru proti Aston Ville by měl odehrát 17. prosince a hned další den ho čeká semifinále Mistrovství světa klubů. Navíc v dalekém Kataru.

Klopp si na předimenzovaný program svých svěřenců nestěžuje poprvé. A naposledy dal průchod emocím na tiskové konferenci po utkání Ligy mistrů proti belgickému Genku, který Reds vyhráli 2:1.

"Musíme najít řešení. Každý rok je to stejné - dáme jim třeba pět zápasů ve třech dnech a uvidíme, jestli to bude fungovat. Někomu to asi přijde vtipné," uvedl s notnou dávkou ironie německý stratég.

Od 23. listopadu do 2. ledna odehraje lídr anglické Premier League 12 utkání během 37 dní. To je v průměru každý třetí den soutěžní zápas.

"Vyhráli jsme Ligu mistrů, to se vám nestane milionkrát za život. Pojedeme do Kataru s tím nejlepším a s cílem vyhrát. Anglická asociace se chová, jako kdybychom nechtěli domácí pohár hrát. Tak to ale není," uvedl Klopp, který podle všeho nasadí do obou zápasů jinou jedenáctku. Není ani jisté, jestli sám bude přítomen na lavičce.

Problém je to přitom i pro fanoušky, kteří by chtěli být živě u obou klání. A že se takoví nadšenci v Anglii rozhodně najdou. Teoreticky se stihnout všechno dá, Klopp má ale jiné řešení.

"Poprosíme zástupce Aston Villy, jestli by s námi neodehráli čtvrtfinále poháru v Kataru," navrhl s nadsázkou. "Termínová listina je problém, nemůžeme pořád spoléhat na to, že nějaký tým vypadne a všechno klapne. Musí se najít řešení," dodal.