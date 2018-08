AC Milán posílí legenda Paolo Maldini, bude dělat ředitele

Italský fotbalový klub AC Milán hlásí do svých řad velkou posilu. Na San Siro míří velká legenda italského fotbalu Paolo Maldini Nikoliv však do kabiny, ale do vedení klubu. Bývalý padesátiletý fotbalista bude vykonávat funkci ředitele strategického rozvoje.

"Zpět doma" napsal Maldini na svém oficiálním facebookovém profilu. Bývalý obránce se vrací na místo, se kterým spojil úctyhodně dlouhou celou kariéru. O jeho příchod na San Siro stál velmi i nový předseda AC Milán a bekův jmenovec Scaroni. "Díky svému nadání, loajalitě a vůdcovským schopnostem je Paolo živoucí legendou naší historie. Tyto kvality budou hrát zásadní roli v tom, abychom dostali Milán tam, kde si zaslouží být," uvedl na tiskové konferenci Scaroni.

Maldini by měl úzce spolupracovat s brazilským sportovním ředitelem ve službách AC Leonardem. "Neexistují žádná slova, která by popsala, co Paolo Maldini znamená pro Milán. Získal pro něj nespočet trofejí," řekl na jeho adresu Scaroni. Sám Maldini naznačil již věhem nedělního odpoledne, že se do AC vrátí, neboť na instagramový účet vložil fotku, jak cvičí a přitom triko a kraťasy měly barvy typické pro milánský tým tedy červenou a černou.

"Jsem rád a poctěn, že s ním budu pracovat v jeho nové roli ve vedení. Paolovi zkušenosti budou velkým přínosem do klubu, stejně jako jeho nadšení a energie," netajil své pocity Scaroni. "Jeho jmenování je další závazek vybudovat pevný základ pro dlouhodobé úspěchy. Nebude to sice jednoduché a bude to nějakou dobu trvat, ale máme ambiciózní cíle a Paolův příchod je důležitým krokem k návratu do Milána do špičky," prohlásil odhodlaně Scaroni.

Padesátiletý Maldini odehrál za milánský celek 24 sezon, během nichž nastoupil k 902 zápasům. S klubem sedmkrát vyhrál italskou ligu a pětkrát Ligu mistrů. Kariéru ukončil v roce 2009.