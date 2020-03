Anglická i francouzská liga jsou přerušeny

Kvůli koronaviru byly přerušeny fotbalové ligy také v Anglii a Francii. Premier League a další ostrovní soutěže se nebudou hrát minimálně do 3. dubna, země úřadujících mistrů světa dobu pozastavení neupřesnila. Už dříve o odložení ligových zápasů rozhodly Itálie se Španělskem a po víkendu by se mělo přidat i Německo.

Vedení anglických soutěží o přerušení, ke kterému sáhlo i vedení české ligy, rozhodlo na pátečním mimořádném zasedání. K jeho svolání došlo poté, co nákaza byla objevena u trenéra Arsenalu Mikela Artety a útočníka Calluma Hudsona-Odoie z Chelsea.

"Nebylo to lehké rozhodnutí, ale zdraví hráčů, členů realizačních týmů a fanoušků musí být na prvním místě," uvedli zástupci Fotbalové asociace a vedení soutěží ve společném prohlášení. "Rozhodli jsme na základě toho, že se v karanténě začalo objevovat čím dál víc hráčů a členů realizačních týmů," dodali.

V Anglii nicméně věří, že pokud to zdravotní situace v zemi umožní, chtěli by odložené duely po 4. dubnu nahradit. "Je to náš hlavní cíl, i když je jasné, že to bude velká výzva. Samozřejmě po celou dobu budeme poslouchat doporučení lékařů a hrát se bude, až to bude bezpečné," přidali zástupci Premier League.

Německo

Dohrát soutěž chtějí i v Německu, kde v pátek vedení navrhlo přerušení první a druhé ligy do 2. dubna. Jednat o tom bude na úterní valné hromadě. O nadcházejícím víkendu by se tak zápasy uskutečnily podle původního plánu na uzavřených stadionech bez diváků.

"Naším cílem je dohrát ligu do léta. Jde nám hlavně o sportovní stránku, nicméně musíme brát v potaz i to, že kdybychom soutěž předčasně ukončili, mohlo by to pro některé kluby mít likvidační následky," uvedlo v pátek vedení německých soutěží v prohlášení.

Odložení ligy až po víkendovém programu ale našlo i kritiky. "To je šílené. Lidi, přestaňte bláznit a proberte se. Jsou přece mnohem důležitější věci než jakýkoliv sport," napsal na twitteru záložník Thiago Alcantara z Bayernu Mnichov poté, co smazal o poznání tvrdší tweet na adresu bundesligového vedení.

Francie

Francie termín pro opětovné rozběhnutí soutěží zatím nestanovila. "Vedení se jednohlasně shodlo, že do odvolání přerušíme první a druhou ligu. Jak uvedl francouzský prezident, všeobecný zájem teď musí být nadřazený úplně všemu. Musíme chránit slabé a zastavit šíření epidemie," uvedlo vedení ligy v prohlášení.

Skotsko

Na neurčito byly také odloženy soutěže ve Skotsku, kde se mělo v neděli odehrát glasgowské derby mezi druhými Rangers a suverénně vedoucím Celticem.

V Německu si dosud nákaza novým typem koronaviru vyžádala asi 2400 nakažených a pět mrtvých. Francie zaznamenala téměř 3000 případů nákazy a 61 úmrtí. Velká Británie zatím zaznamenala téměř 600 nakažených osob a deset mrtvých.