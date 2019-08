Anglická liga se blíží. Giganti nekupovali, spoléhají na sehranost

Již necelý týden zbývá do startu Premier League, což mimo jiné znamená i konec přestupního období. Pojďme se podívat, jak posilovaly nejambicióznější kluby v nejvyšší anglické lize. Mějme však na vědomí, že do pátku stále zbývá spoustu času, během kterého se můžou stát různé věci.

V září roku 2017 si celky Premier League odhlasovaly, že zkrátí letní přestupové okno. Týmy se tak mohly soustředit pouze na fotbal, a ne na spekulace ohledně největších hvězd, což přinášelo do kabin často nejistotu. Loni se model použil poprvé a osvědčil se, proto se letos opakuje. Tzv. deadline je stanoven na čtvrtek 8. srpna 18 hodin našeho času.

Shrňme si nejzajímavější hráčské přesuny, které se v kádrech divácky nejoblíbenější soutěže dosud staly.

Manchester City

Úřadující šampion působí na trhu zatím umírněně. Přišla jen jedna posila. Ale zato pořádná. Do středu pole dorazil z Atlética Madrid Rodrigo. Třiadvacetiletý záložník je skvěle technicky vybavený a bude výborně pasovat k hráčům jako David Silva nebo Kevin De Bruyne.

Z odchodů je nejvíce citelný miláček fanoušků a bývalý kapitán Vincent Kompany, jenž zadarmo přešel do Anderlechtu. Dalším výrazným jménem je Fabian Delph, který zamířil do Evertonu. Nutno říci, že se zmíněnými odchody si ale svěřenci Pepa Guardioly dokáží hravě poradit a opět budou patřit mezi aspiranty na titul.

Liverpool

Ani u týmu Jürgena Kloppa se neděly závratné změny. Není důvod. Liverpool přivedl dvě akvizice pro budoucnost, Seppa van den Berga a Harveyho Elliota. Do A týmu nikdo. Zatím. Největší posilou by paradoxně mohl být uzdravený Oxlade Chamberlain, jenž se zatím výborně jevil v přípravných zápasech.

To jména ze seznamu, které klub opustily, jsou mnohem známější. Například levý bek Alberto Moreno, útočník Danny Ings nebo smolař na zranění Daniel Sturridge. V praxi to znamená, že Reds disponují velmi obdobným mužstvem jako loni a stejně jako Man City, i oni budou spoléhat především na dokonalou sehranost a perfektní znalost systému.

Chelsea

Třetí tým minulého ročníku měl pozici ztíženou - kvůli porušení pravidel o uzavírání smluv s mladými hráči vyfasoval klub zákaz přestupů, a to až do příštího léta. Jedinou posilou je tak Mateo Kovačič z Realu Madrid, jehož hostování bylo přetaveno v trvalý přesun do Londýna.

Tým bude chtít pod novým koučem Frankem Lampardem hlavně začlenit nadějné mladíky. Fotbalisté jako Tammy Abraham nebo Mason Mount by mohli prožít zlomový rok. Obzvláště druhý jmenovaný je dle mnohých odborníků považován za nového Lamparda.

Problémy by mohly být odchody. Odešel jeden z nejlepších hráčů na světě Eden Hazard. Když se k němu připočte zkušený stoper Gary Cahill a hrotový útočník Alvaro Morata, není to zrovna málo. Na druhou stranu je potřeba říci, že ani Cahil, ani Morata nebyli poslední dobou zrovna tahouny a Blues se bez nich nejspíše v pohodě obejdou.

Tottenham

Kohouti jsou v první řadě hlavně rádi, že mají dostavený nový stadion a nebudou se muset znovu uchylovat do azylu (Wembley). I zde můžeme vyjmenovat pouze jednoho zajímavé jméno mezi příchozími. Tanguy Ndombele z Lyonu je dvaadvacetiletý záložník, jenž by měl vyztužit právě středovou řadu týmu Spurs. Dle dobře informovaných zdrojů by se k týmu mohl připojit i argentinský záložník Giovani Lo Celso.

Citelná ztráta je jediná je jediná, pravý bek Kieran Trippier se přestěhoval do madridského Atlética. Odchod náhradního gólmana Vorma nebo málo vytěžovaného útočníka Janssena mužstvo nijak neovlivní. Uvidíme, jestli svěřenci Mauricia Pochettina dokáží navázat na vydařenou loňskou sezonu, kdy došli až do finále Ligy mistrů.

Arsenal

Zde se provedlo asi nejvíce změn. Velké haló způsobil čerstvý přestup Nicolase Pepého z Lille, který se stal nejdražší posilou v dlouhé historii klubu. Dále dorazil na hostování z Realu Madrid talentovaný záložník Dani Ceballos, jenž by měl být přímou náhradou za Aarona Ramseyho. Vedení myslelo i na budoucnost - dorazil vysoce ceněný stoper William Saliba a brazilský útočník Gabriel Martinelli.

Známá jména z nejslavnějšího severolondýnského celku ale i odešla. Zmíněný Aaron Ramsey, česká legenda Petr Čech, Danny Welbeck, Stephan Lichtsteiner nebo David Ospina.

Nazlobení fanoušci před několika týdny poslali žádost na majitele Stana Kroenkeho, aby jen nečinně nezíral a mužstvo oživil. Stalo se. Příznivci Gunners tak po letech zase mají naději, že se předvedená hra a umístění v tabulce zlepší.

Manchester United

Po šestém místu z tabulky Premier League se čekal velký třesk. Ten se zatím nekoná. Z Crystal Palace dorazila vysněná posila na pravý kraj obrany Aaron Wan-Bissaka, navíc Reds podepsali i rychlonohé křídlo Daniela Jamese. Zřejmě největší posila je však na cestě. Podle britských médií udělají Rudí ďáblové z Harryho Maguirea nejdražšího obránce historie. Do Leicesteru za něj poputuje 80 milionů liber. Přestup by měl být doladěn v nejbližších hodinách.

Co se týče odchodů, zmíním dvě jména. Ander Herrera a Antonio Valencia. Oba z klubu odešli bez peněžní náhrady. Důležité bude také udržet hvězdného Paula Pogbu, jenž už byl jednou nohou pryč z Anglie.

Navíc jen kousek chybí od největší výměny letošního léta. Man United je v jednání s Juventusem ohledně Romelua Lukakua za Paula Dybalu. Pro oba by se jednalo o určitý způsob vysvobození a vyhrát by tak mohly obě strany.

Kdo ještě stojí za zmínku?

Nováček nejvyšší anglické ligy Aston Villa vysázela za přestupy už více než 100 milionů liber. Everton prožívá nadějný "přestupák", do týmu přišel zmíněný Delph, k němu z Barcelony již vyzkoušený Andre Gomes, a navíc se finalizuje přestup talentovaného snajpra Moise Keana z Juventusu. Mužstvo vedené Marco Da Silvou tak opět bude zatápět těm nejlepším.

Závěrem

Nový ročník Premier League je za dveřmi. Miliony fanoušků po celém světě jsou natěšeni na ostrovní fotbal, který zkrátka baví. Budeme opět svědky závodu mezi Citizens a Liverpoolem? Nebo některý z jiných týmů překvapí? Na to si počkejme. V pátek to vypukne.