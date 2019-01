Ani Messi, ani Ronaldo. Loni nastřílel nejvíc gólů Xaviho spoluhráč

Uplynulý rok patřil opět osvědčeným kanonýrům. Lionel Messi nasázel soupeřům 51 gólů, Cristiano Ronaldo 49 gólů a Robert Lewandowski zatížil konto soupeřů 46 přesnými zásahy. Všechny hvězdy světového fotbalu ale trumfnul Baghdad Bounedjah z katarského Al Saddu, mimo jiné spoluhráč barcelonské legendy Xaviho nebo dlouholetého kapitána Atlética Madrid Gabiho. Alžírský útočník zaznamenal během roku neuvěřitelných 58 zásahů.

Bounedjah strávil celou svou kariéru v týmech alžírské, tuniské a katarské ligy. Na první pohled nepříliš prestižní adresy. Ať je to ale jak chce, góly dával Alžířan všude.

Nejvýrazněji se jeho střelecký instinkt projevil v uplynulém roce. V zápase katarské ligy proti celku Al Arabi dokonce nasázel soupeři sedm gólů za zápas a přispěl k drtivé výhře 10:1. A to se poprvé trefil až dvě minuty před koncem úvodního dějství, navíc z penalty.

V Asijské Lize mistrů dovedl svůj tým 13 brankami do semifinále a stal se nejlepším střelcem soutěže. V reprezentačním dresu "Pouštních lišek" navíc přidal dalších šest zásahů. Rekordní rok podtrhl 39 trefami v ligové soutěži.

Není divu, že už během letní pauzy kolem sedmadvacetiletého útočníka kroužili nápadníci z Evropy. Nejvážnější byl údajně zájem druholigového anglického Leedsu. Bounedjah ale požadoval minimálně stejný plat jako v Kataru a vyjednávání bylo rázem u konce. V současnosti se spekuluje o zájmu Leicesteru.

"Mám ambice hrát jednoho dne v Evropě, to je jasné. Druhým cílem je zahrát si s reprezentací na mistrovství světa v roce 2022 v Kataru," vyjádřil se v létě Bounedjah. O místo v národním týmu se kanonýr Al Saddu zatím obávat nemusí. Trenér alžírské reprezentace Djamel Belmadi totiž uvedl, že kvalita ligy u něj nehraje žádnou roli.

"Baghdadovi se momentálně daří ve všech soutěžích a pro jeho fotbalový růst je přesun do Evropy nezbytný. Nicméně v červnu nás čeká Africký pohár národů a zimní přestup by vyžadoval čas na adaptaci. Nemyslím si, že by měl teď opouštět Al Sadd," řekl Belmadi.

Alžírský kanonýr se ale podle všeho nikam nežene. Před Vánocemi totiž podepsal s Al Saddem novou lukrativní smlouvu až do roku 2024.