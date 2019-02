I ve 34 letech je nezastavitelný. Ronaldo zraje jak víno

Většina hráčů v jeho věku končí kariéry nebo hraje na nižší úrovni. On však zůstává stále na vrcholu své kariéry a jen tak z něho nesejde. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo září i v italském Juventusu a neukazuje ani ve 34 letech pokles formy. V Turíně útočí dokonce na klubový rekord.

Nizozemec Marco Van Basten, Angličan Michael Owen, Francouz Zinedine Zidane či Brazilec Kaká. Všichni tito slavní fotbalisté vyhráli anketu Zlatý míč a ve 34 letech už buď končili kariéru, nebo šli do ústranní hrát méně sledovanou americkou ligu MLS. Portugalec Cristiano Ronaldo je však není jako oni. Je jiný.

Jeho impozantní začátek v Juventusu pokračuje i nadále. V Serii A zaznamenal již sedmnáct branek, k tomu nečekaně pouze jednu v Lize mistrů, soutěži, kde většinou dominuje. Očekává se, že v Turíně překoná 93 let starý klubový rekord Maďara Ference Hirzera s 35 trefami, i když na to bude mít Portugalec výrazně více zápasů v sezoně, téměř dvojnásobek.

A důvody proč tomu tak je. "Je stále silný a rychlý. Má pořád technickou schopnost oslňovat, hraje chytřeji. Má zkušenosti a znalosti, aby lépe využil svých výhod," řekl Antonio Gaspar, Ronaldův fyzioterapeut. "Užíval jsem si, jak se vyvíjel," dodal. Portugalská hvězda má fyzickou kapacitu 20letého hráče, což prohlásil ihned po svém přesunu z Realu Madrid do Juventusu. Rovněž uvádí 7% tělesného tuku a svalovou hmotu, kterou má lepší oproti polovině průměrných fotbalistů.

Je jiný

"V mém věku jdou hráči obvykle hrát do Číny. Já jsem odlišný. Jsem v Turíně, protože je to obrovská výzva v kariéře," prohlásil Ronaldo, který v kariéře vyhrál dvakrát anketu Zlatý míči i Zlatý míč FIFA. Portugalec je znám, že je posedlý svou fyzickou zdatností. "Byl to první člověk, kterého jsem viděl zaměstnat výživového specialistu, osobního psychologa a kuchaře," prohlásil na Portugalcovu adresu jeho bývalý spoluhráč z anglického Manchesteru United Rio Ferdinand. "Investoval do sebe, aby se stal nejlepším na světě," podotkl.

Častokrát se spekulovalo, zda je lepší Ronaldo nebo Lionel Messi. Portugalcovy duševní atributy pravděpodobně překračují jeho technické vlastnosti, což mu umožňuje držet krok s Argentincem, který má na rozdíl od soupeře daleko přirozenější talent pro fotbal. Současná hvězda Juventusu se však tímto ostře sledovaným srovnáváním nezaobírá. "Nesoutěžním s ním, ale pouze sám se sebou. Rád se soustředím na sebe. Mám větší zájem o vlastní hru než o soupeře," prohlásil Ronaldo.

Portugalský útočník se sedmičkou na zádech zdaleka ještě končit nehodlá. "Už když jsem obnovoval smlouvu s Realem, tak jsem řekl, že chci hrát i v 41 letech - bylo to napůl žertovné, napůl vážné," řekl Ronaldo televizi Sky Sports. "Pokud se cítím dobře bez zranění a jsem stále motivován, hodlám hrát dál," uvedl Ronaldo. Podobně jako například švýcarský tenista Roger Federer, tak i Cristiano Ronaldo je jak víno. Čím starší, tím lepší.