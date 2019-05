Arabský miliardář odkoupil Newcastle. Loni chtěl Liverpool

Novým majitelem anglického fotbalového klubu Newcastle United by se měl podle podle listu The Sun stát miliardář šejk Chálid bin Zájid Nahaján, člen vládnoucí rodiny emirátu Abú Zabí. Dosavadnímu vlastníkovi Mikeu Ashleymu by měl za převzetí "Strak" zaplatit 350 milionů liber (zhruba 10,2 miliardy korun).

Ashley s Nahajánem podle listu již podepsali smlouvu, kterou následně postoupili vedení Premier League. Ashley koupil většinový podíl v klubu v roce 2007, od předloňského října se ho pokoušel prodat s tím, že případný kupec musí být ochotný investovat do posil.

Pod Ashleyho vedením Newcastle dvakrát z anglické ligy sestoupil, jeho nejlepším umístěním bylo páté místo z ročníku 2011/12. V právě skončené sezoně obsadilo mužstvo třináctou pozici. Výraznější úspěch zažily "Straky" v ročníku 2012/13, kdy se v Evropské lize probily mezi nejlepší osmičku.

Chálid Nahaján, bratranec majitele Manchesteru City Mansúra bin Zájida Nahajána, se v minulém roce neúspěšně snažil koupit Liverpool.