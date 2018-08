Barcelona ukázala sílu, ale měli jsme na ně, řekl Vaclík

Brankář Sevilly Tomáš Vaclík litoval, že jeho spoluhráč Wissam Ben Yedder v závěru nedělního utkání o španělský Superpohár proti Barceloně za stavu 1:2 neproměnil penaltu. Český fotbalový reprezentant totiž cítil, že by andaluský tým měl v prodloužení proti favoritovi šanci.

"Mrzí mě, že jsme prohráli, ale i tak jsem si to užil. Hráli jsme v Maroku, což byl samo o sobě také zážitek. Hodně jsem se na to těšil. Měl jsem před zápasem takové chvění, ale nervózní jsem ani nebyl," řekl Vaclík na své facebookové stránce.

"Škoda jen, že jsme neproměnili penaltu v nastavení, přišlo mi, že jsme na tom byli fyzicky dobře a měli bychom v prodloužení určitě šanci. Ale bohužel jsme už nedostali příležitost si tohle ověřit," doplnila letní posila z Basileje.

Úřadující španělský mistr na něj udělal dojem, i když už v deváté minutě v Tangeru otevřel skóre záložník Sevilly Pablo Sarabia. "Barcelona ukázala svou sílu, tradičně drží balon, v tom jsou hodně silní. Také dokážou skvěle presovat hodně vysoko, vzadu hrají na riziko, což jim sice většinou vychází, ale díky tomu jsme se také dostali do vedení," uvedl Vaclík.

Krátce před pauzou ho poprvé překonal stoper Gerard Piqué dorážkou po přímém kopu Lionela Messiho. "Bohužel se štěstím vyrovnali, Messiho standardka šla do tyče, od ní se míč odrazil do mé nohy, zase zpátky do tyče, a pak před odkrytou branku, kde ho už jen dorazili," popsal Vaclík.

Po změně stran byl ve větší permanenci a dlouho držel vyrovnaný stav. "Chytalo se mi dobře, věřil jsem si a ve druhém poločase jsem měl nejlepší moment asi při střele Suáreze a následné dorážce Messiho. Suáreze jsem viděl dobře, ale ta dorážka už byla trochu o štěstí. Byly to důležité zákroky," konstatoval gólman Sevilly.

Krátce poté ho ale v 78. minutě překonal francouzský mistr světa Ousmane Dembélé umístěnou ranou. "Měl docela dost času, srovnal si to a krásně to trefil pod břevno. Já si na míč sáhl, ale bohužel málo, nestačilo to," podotkl Vaclík.

Na konfrontaci s Barcelonou byl hodně zvědavý. "Věděl jsem dlouho dopředu, že budeme ten zápas hrát, navíc minulý týden odešel brankář Sergio Rico. Proto jsem i tušil, že budu chytat," přiznal Vaclík, který za Sevillu nastoupil do tří soutěžních zápasů.

"Proti Barceloně jsem chytal poprvé, takže jsem se těšil na Suáreze, na Messiho a další hvězdy. I kvůli tomu jsem rád, že Messi nastoupil, i když s ním samozřejmě byli silnější. Jenže když se řekne Barcelona, tak každému hned naskočí Messi, bez něj by to nebylo ono," dodal devětadvacetiletý brankář.