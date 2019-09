Bayern jasně přehrál Kolín. Ronaldo vystřelil Juventusu tři body

Fotbalisté Bayernu Mnichov zvítězili v 5. kole bundesligy suverénně 4:0 nad Kolínem nad Rýnem a opět na tom měl hlavní zásluhu Robert Lewandowski. Polský kanonýr skóroval zatím v každém zápase a tentokrát na střeleckou šňůru navázal dvěma góly. V čele tabulky se ale udrželo rovněž neporažené Lipsko, které podobně přesvědčivě uspělo v Brémách (3:0). Za poražený tým odehráli celý zápas Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie.

Lewandowski poslal mnichovský velkoklub do vedení už ve 3. minutě a trefil se i tři minuty po přestávce. V sezoně má jednatřicetiletý Polák na kontě už devět branek a jasně vévodí tabulce střelců.

Po červené kartě pro hostujícího Kingsleyho Ehizibueho ještě navázali na Lewandowského v 62. minutě z pokutového kopu Philippe Coutinho a o jedenáct minut později i Ivan Perišič.

Lipsko rozhodlo o vítězství už v první půli. Ve 13. minutě se trefil po rohu Willi Orban a o dvacet minut později z přímého volného kopu poslal Marcel Sabitzer míč do šibenice.

Brémám svitla naděje v 64. minutě, kdy dostal druhou žlutou kartu po hře rukou Konrad Laimer, hosté se ale ubránili a ještě přidali třetí gól. Pavlenkou vyraženou střelu doklepl do odkryté branky Marcelo Saracchi.

Lipsko po čtvrté výhře udrželo dvoubodový náskok na Bayern. Mnichovany ještě může odsunout Dortmund, který čeká v sobotu zápas ve Frankfurtu.

Češi přispěli k výhře Brescie

Fotbalisté Juventusu Turín otočili ve 4. kole italské ligy zápas s Veronou a po vítězství 2:1 se minimálně na pár hodin ujali vedení v tabulce před Interem Milán, který má před sebou večerní derby s AC. O výhře Staré dámy rozhodl gólem z penalty Cristiano Ronaldo.

Svěřenci trenéra Maurizia Sarriho přitom nevkročili do utkání nejlépe. Aktivnější hosté z Verony měli k dispozici pokutový kop, ale Samuel Di Carmine trefil tyč. Následnou dorážku poslal jeho spoluhráč jen do břevna, nakonec se ale podařilo celou akci zakončit Miguelu Velosovi ranou ze střední vzdálenosti do šibenice.

V 31. minutě srovnal dalekonosným pokusem záložník Aaron Ramsey, který vstřelil první gól po letním příchodu z Arsenalu. Obrat dokonal čtyři minuty po přestávce Ronaldo z penalty za faul. V nastavení Juventus mohl o výhru přijít, ale zachránil ho navrátilec Gianluigi Buffon, který si odbyl opětovnou ligovou premiéru v brance "Bianconeri". V nastaveném čase zmařil skvělým zákrokem šanci Darka Lazoviče na vyrovnání.

Juventus získal potřetí v sezoně plný počet bodů, pouze v minulém kole remizoval na hřišti Fiorentiny 0:0.

Fotbalisté Brescie zvítězili na hřišti Udine 1:0 a celý zápas v dresu hostů odehrál Aleš Matějů. Jaromír Zmrhal se na hřiště dostal až v nastaveném čase. Antonín Barák přišel do hry v 67. minutě, ale k vyrovnání domácím nepomohl. Čtvrtý český zástupce v zápase, devatenáctiletý záložník Udine Jan Kubala, zůstal na lavičce.

Jedinou branku utkání vstřelil ve druhém poločase Ital Romulo. Nováček z Brescie vyhrál podruhé v sezoně a opět na hřišti soupeře.