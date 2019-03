Bayern nasázel Gladbachu pět branek, Schick blamáž neodvrátil

Fotbalisté Bayernu Mnichov zvítězili ve šlágru 24. kola německé ligy na hřišti Mönchengladbachu 5:1 a za vedoucím Dortmundem zaostávají už jen o skóre. Hoffenheim bez Pavla Kadeřábka pykajícího za žluté karty prohrál ve Frankfurtu 2:3. Lipsko porazilo 1:0 Norimberk a je třetí. Düsseldorf deklasoval Schalke na jeho půdě 4:0. Hertha Berlín bez zraněného záložníka Vladimíra Daridy otočila zápas s Mohučí a vyhrála 2:1.

Bayern vedl už po jedenácti minutách o dvě branky. Nejprve se prosadil po rohovém kopu Martínez a vzápětí nadvakrát i Müller, který se vrátil do základní sestavy po třech zápasech.

Domácí vrátil do hry v 37. minutě svým 50. bundesligovým gólem kapitán Stindl, ale bavorský velkoklub znovu navýšil vedení hned po změně stran. Alcantara prostrčil míč mezi obránci na Lewandowského a polský kanonýr vstřelil svou 14. branku v sezoně. Čtvrtý gól přidal v 75. minutě Gnabry.

V závěru si připsal další trefu z penalty Lewandowski. Se 195 góly dohnal na pozici historicky nejlepšího zahraničního střelce bundesligy brémského útočníka Claudia Pizarra.

Bayern potvrdil pozici nejlepšího týmu na hřištích soupeřů a připsal si desátou výhru venku ze třinácti utkání. Mönchengladbach doma prohrál potřetí v řadě se skóre 1:11.

V souboji dvou týmů se skvělou aktuální formou vedl Frankfurt od 20. minuty po Rebičově teči Kostičovy střely z přímého kopu. Krátce před změnou stran ale srovnal Joelinton, který je s 11 góly a sedmi asistencemi po Neymarovi a Gabrielu Jesusovi třetím nejproduktivnějším Brazilcem sezony v pěti nejprestižnějších evropských ligách.

Hoffenheim utkání otočil po hodině hry, kdy se po individuální akci prosadil Belfodil. Svěřenci trenéra Nagelsmanna ale vedení v oslabení po vyloučení Kasima neuhájili.

V 89. minutě vyrovnal hlavou po rohovém kopu Haller a tři body domácím zajistil v páté minutě nastavení Paciencia. Frankfurt udržel páté místo, Hoffenheim je se ztrátou šesti bodů na svého soupeře devátý.

Poslední Norimberk, kterému chyběl kvůli zranění třísel záložník Ondřej Petrák, mohl poslat do vedení v desáté minutě Behrens, penaltu ale neproměnil. Čtvrtou venkovní výhru v řadě Lipsku zařídil ve 40. minutě po rohovém kopu Klostermann.

Lipsko se posunulo na třetí místo o dva body před Mönchengladbach. Norimberk zůstává se ztrátou tří bodů na barážovou příčku na chvostu tabulky. Navíc vytvořil negativní klubový rekord, když nevyhrál už 18 ligových zápasů v řadě.

Vítěznou branku při výhře Düsseldorfu 4:0 nad Schalke vstřelil z penalty útočník Lukebakio. Mladý Belgičan potvrdil, že se mu proti bundesligovým pohárovým zástupcům daří, nasázel jim sedm ze svých osmi ligových zásahů v sezoně. Další trefy přidali po změně stran dvakrát Kownacki a Raman.

AC Milán přeskočil Inter

Fotbalisté Lazia porazili v derby AS Řím 3:0 a na šestém místě stáhli ztrátu na svého rivala na rozdíl tří bodů. Po třízápasové pauze způsobené zraněním se v nominaci AS objevil český útočník Patrik Schick a do hry se dostal v 82. minutě, kdy vystřídal El Shaarawyho.

Lazio nasměroval k vítězství v 12. minutě Caicedo, který obešel gólmana Olsena a skóroval do prázdné branky. Ekvádorský hráč dostal na hrotu útoku přednost před nejlepším střelcem týmu Immobilem, i ten se ale prosadil krátce po svém příchodu na hřiště. V 72. minutě proměnil pokutový kop nařízený za faul na Correu.

Lazio si pojistilo tři body v 89. minutě díky trefě Cataldiho a vyhrálo derby po třech utkáních. V závěru navíc viděl červenou kartu obránce AS Kolarov.

AC Milán vyhrál 1:0 nad Sassuolem a posunul se na třetí místo před městského rivala Inter. Na San Siru rozhodla situace z 35. minuty, kdy po centru Calhanoglua z rohového kopu srazil míč za záda svého gólmana obránce Lirola. Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale Boga trefil pouze tyč. Sassuolo hrálo od 64. minuty v deseti, za stažení unikajícího Piateka viděl červenou kartu brankář Consigli.

AC těsné vítězství uhájilo a drží devítizápasovou sérii bez porážky. Sassuolo nevyhrálo pět utkání v řadě a je jedenácté.

Parma na hřišti Empoli třikrát vedla, nakonec si ale odvezla pouze bod za remízu 3:3. Domácí naposledy vyrovnali v první minutě nastaveného času, kdy si srazil míč do vlastní sítě stoper Alves.