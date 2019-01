Betis gólem v nastavení otočil proti Gironě. Atalanta nadělila bůra

Původní zpráva V Anglii se o tom šušká již několik týdnů, ale až nedávné prohlášení spolehlivého zdroje blízkému Arsenalu to potvrzuje. Německému fotbalistovi Mesutovi... více

Italská Serie A

Schick byl u rozhodující branky Říma, PSG rekordně nadělovalo

Aktualizováno 19.01. 22:37UVNITŘ VÝSLEDKY Z ITALSKÉ A FRANCOUZSKÉ LIGY. Fotbalisté AS Řím porazili v 20. kole italské ligy FC Turín 3:2. Český útočník AS Patrik Schick přišel do hry v... více