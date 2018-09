Bolt? Na kraj obrany, radí věhlasný kouč. Uvedl i důvody

Legendární trenér španělské reprezentace Vicente Del Bosque vyjádřil názor, že nejlepší pozice pro Usaina Bolta by mohla být na kraji obrany. Elitní kouč věří, že se legendární sprinter může v profesionálním fotbale prosadit.

Trenér úspěšné španělské reprezentace radí, kde by pro Bolta mohla být správná pozice na hřišti. "Blízko postranní čáry a publika, tam by bezesporu mohl být nejefektivnější," poradil Jamajčanovi kouč mistrů světa z roku 2010.

Bolt se nyní uchází o místo v sestavě australského týmu Central Coast Mariners. Del Bosque si myslí, že je reálné, aby si atletický rekordman vybojoval své místo v kádru. "Do týmu, který by hrál na protiútoky a preferoval by rychlý přechod do útoku s pasy do volného prostoru, by Bolt vážně mohl pasovat. Je to možné," uvedl v rozhovoru pro Olympijský kanál.

Jedním dechem dodává, že k tomu, aby ve fotbale uspěl, je potřeba více atributů než pouze rychlost. "Není to jen o tom, že uběhnete 100, 60 nebo 70 metrů. Důležité je, že to musíte udělat mockrát, to vyžaduje také velkou vytrvalost, a popravdě nevím, jestli ji má," obává se bývalý kouč Realu Madrid.

Bolt se zatím objevil pouze v jednom utkání. Naskočil z lavičky jako levé křídlo na posledních dvacet minut přípravného zápasu. Jestli jeho trenér poslechne rady Vicente Del Bosqueho a nasadí ho na krajního obránce, si musíme teprve počkat.