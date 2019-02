Borussia pouze remizovala, náskok však navýšila. Bayern padl.

Borussia Dortmund remizovala v 20. kole německé fotbalové ligy na hřišti Frankfurtu 1:1, přesto navýšila náskok v čele soutěže na sedm bodů. Bayern Mnichov totiž prohrál v Leverkusenu 1:3 a utrpěl první porážku od listopadu. Český souboj mezi Ondřejem Petrákem z Norimberku a Jiřím Pavlenkou a Theodorem Gebre Selassiem z Brém skončil nerozhodně 1:1. Celé utkání odehrál také Pavel Kadeřábek za Hoffenheim při další remíze 1:1 s Düsseldorfem. Vladimír Darida nastoupil na závěrečných 19 minut, prohře Herthy Berlín doma s Wolfsburgem 0:1 ale nezabránil.

Šlágr kola mezi prvním a pátým týmem tabulky začal lépe favorizovaný Dortmund a ve 22. minutě se po skvělé Guerreirově práci prosadil kapitán Reus. Eintracht ale dokázal do poločasu srovnat. Jovič si naskočil na Da Costův centr a 14. gólem v sezoně se posunul do čela tabulky střelců.

Bayern v Leverkusenu vedl zásluhou záložníka Goretzky, který v 43. minutě dal čtvrtý gól za poslední tři zápasy. Domácím se ale po změně stran povedl obrat. Na Baileyho parádní trefu z přímého kopu navázal Volland a třetí gól přidal po brejku do otevřené obrany střídající Alario.

Bavorský velkoklub prohrál čtvrtý zápas v ligové sezoně, což je stejný počet jako za celý minulý ročník. Navíc přišel o sérii sedmi vítězných zápasů. Obránce David Alaba nastoupil za Bayern k 328. zápasu a překonal klubovou legendu Uliho Hoenesse.

Hráči Brém sahali po druhé venkovní výhře za sebou po gólu střídajícího Johannese Eggesteina, ale Norimberk vyrovnal v 87. minutě zásluhou Ishaka. Krátce předtím dostal záložník Petrák žlutou kartu. Jeho tým se ziskem bodu odpoutal z posledního místa, Brémy jsou desáté.

V zápase Hoffenheimu s Düsseldorfem došlo na souboj nejmladšího trenéra bundesligy Juliana Nagelsmanna (34 let) s nejstarším Friedhelmem Funkelem (65 let). Domácí poslal do vedení v 16. minutě z penalty nejlepší střelec týmu Kramarič, ale po změně stran vyrovnal hlavičkou Hennings.