Brankář Alisson bude Liverpoolu chybět ještě měsíc

Brazilský brankář Alisson Becker bude fotbalistům Liverpoolu chybět ještě nejméně měsíc. Stav nejdražšího gólmana historie, který si na začátku srpna přivodil zranění lýtka, se sice lepší, ale minimálně do příští reprezentační přestávky do poloviny října ještě bude mimo hru.

"Alisson vypadá dobře, zlepšuje se, ale nemůžeme na něj vyvíjet žádný tlak. Bylo to opravdu vážné zranění lýtka," řekl trenér Liverpolu Jürgen Klopp na tiskové konferenci před víkendovým zápasem Premier League s Newcastlem.

"Teď je to už mnohem lepší a to je dobře pro nás i pro něj. Ale nevím přesně (jak dlouho to ještě bude trvat). Cílem byl vždy návrat po další reprezentační přestávce," doplnil Klopp.

Šestadvacetiletý Alisson si přivodil zranění v prvním kole nové ligové sezony proti Norwichi při podklouznutí po odehrání míče. Brankářskou jedničku nahradila nová posila Španěl Adrián, který následně odchytal další čtyři soutěžní zápasy Liverpoolu a s vítězem Ligy mistrů všechny vyhrál.