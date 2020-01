Brankář Neuer má nástupce. Bayern získal kapitána konkurenta

Bayern Mnichov získal ze Schalke brankáře Alexandera Nübela, který by měl v budoucnu nahradit dosavadní jedničku a kapitána Manuela Neuera. Třiadvacetiletý Nübel do kádru mistra fotbalové bundesligy zamíří až v červenci po vypršení smlouvy, Bayernu se upsal na pět let.

O deset let starší Neuer je klíčovou oporou bavorského týmu a zatím má kontrakt do roku 2021. Nübel je v Schalke také kapitánem, ale momentálně pyká za brutální faul a dvě novoroční kola vynechá.

V prosincovém utkání s Eintrachtem Frankfurt totiž vyběhl z velkého vápna proti Mijatu Gačinovičovi a ve výskoku ho kopl do hrudníku. V rámci trestu tak Nübel zmešká i zápas 25. ledna právě proti Bayernu, který se o něj zajímal delší dobu.