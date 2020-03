Bude mít smůlu i Liverpool? Nižší anglické soutěže se nedohrají

Neprofesionální fotbalové soutěže v Anglii byly s konečnou platností ukončeny a výsledky anulovány. Od šesté ligy níž tak nebudou za sezonu 2019/20 žádné sestupující ani postupující týmy. Smůlu tak má například i celek Jersey Bulls, který už si přitom svými výsledky s předstihem zajistil postup.

Jersey Bulls tak k posunu do vyšší soutěže nepomohla ani série 27 vítězných utkání v řadě. Stejně dopadl i tým Vauxhall Motors, ani ten navzdory jistotě postupu nebude příští ročník hrát vyšší ligu.

Manažer dalšího týmu směřujcícího za postupem Paul Wotton si přitom myslí, že podobně bude zacházet Fotbalová asociace jen s malými týmy z neprofesionálních soutěží. "Liverpool pošle asociaci k soudu, pokud by ho připravila podobným rozhodnutím o titul. To si my nemůžeme dovolit," řekl pro BBC manažer týmu Truro City.

Liverpool čeká na titul 30 let a deset kol před koncem má náskok 25 bodů. V Anglii jsou všechny fotbalové ligy pozastaveny minimálně do 30. dubna. Ty nižší už se ale nerozeběhnou.

"Chápu, že na světě jsou důležitější věci a spousta lidí prožívá strašné chvíle. Nicméně tímhle rozhodnutím jsme zdrceni," dodal Wotton.

"Musíme se vypořádat s bezprecedentními okolnostmi. Všechna rozhodnutí jsou učiněna v nejvyšším zájmu fotbalu v Anglii. Na prvním místě je zdraví, ale také chod klubů a co nejspravedlivější řešení sportovní stránky vůči všem," uvedli zástupci Fotbalové asociace.

Vedení Premier League bude jednat o budoucnosti tohoto ročníku na setkání se zástupci klubů 3. dubna. Už za týden tak budeme vědět, zda nečeká Liverpool stejný osud jako některé suverény nižších anglických soutěží.