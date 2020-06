Bude se Griezmann brzy stěhovat? Rád by hrál ve Spojených státech

Fotbalový útočník Antoine Griezmann je v 29 letech v nejlepším a momentálně válí v útoku Barcelony po boku fenomenálního Lionela Messiho. Přesto by se jeden z nejdražších fotbalistů světa mohl už brzy stěhovat do zámoří. Alespoň takové má plány.

Griezmann přestoupil před touto sezonou z Atlética Madrid do konkurenční Barcelony za více než sto milionů liber. V katalánské metropoli by se ale mohl zdržet jen do roku 2022.

"Mým cílem je vyhrát s Barcelonou La Ligu a Ligu mistrů. Pak mě čeká mistrovství světa 2022. A pak MLS," prozradil Griezmann, že by rád okusil zámořskou Major League Soccer.

Griezmanna čeká v roce 2022 v Kataru s francouzským národním týmem obhajoba zlatých medailí.

"Vůbec zatím nevím, do jakého týmu bych šel, ale opravdu bych si v USA rád zahrál. Chci ve Spojených státech zakončit svou kariéru a zároveň hrát stále dobře a bojovat o trofeje," dodal.

V Barceloně se francouzskému útočníkovi zatím nedaří úplně podle představ. Se svým týmem sice vede španělskou nejvyšší soutěž, v 26 ligových zápasech ale nastřílel jen osm gólů.