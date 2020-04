Bude se střídat pět hráčů? Fotbal možná čeká novinka

Světová fotbalová federace FIFA chce kvůli očekávanému hektickému období po uvolnění koronavirové krize zavést revoluční změnu v pravidlech: týmy na klubové i mezinárodní úrovni by mohly místo současných tří vystřídat během zápasů pět hráčů a šestého v případném prodloužení. Pravidlo by platilo pro soutěže hrané tuto a příští sezonu a pro reprezentační zápasy do 31. prosince 2021, tedy i pro odložené mistrovství Evropy. Zda toto pravidlo přijmou, je na jednotlivých soutěžích či organizacích.

FIFA už předložila návrh mezinárodní pravidlové komisi IFAB, jež ho musí formálně schválit. Za normálních okolností vstupují úpravy v regulích v platnost mezi sezonami a ne v rozehraném ročníku, mimořádná situace způsobená koronavirovou pandemií by si však mohla vyžádat mimořádná opatření.

"Každý tým by nyní dostal možnost využít až pět střídajících hráčů v průběhu zápasu a případně šestého v prodloužení, pokud se bude hrát," uvedla FIFA. Na střídání nicméně budou mít mužstva stále tři "okna" a pauzu mezi poločasy.

Motivací FIFA ke zvýšení počtu střídajících je fakt, že ve snaze dokončit přerušenou sezonu budou muset týmy absolvovat zápasy v nahuštěném programu, což zvyšuje riziko zranění. Drtivá většina fotbalových soutěží se zastavila v polovině března, některé z nich by se mohly rozběhnout v květnu či začátkem června.