Budoucí hvězda. V Římě se rodí světová jednička mezi brankáři

Nejvyšší počet čistých kont, nejvíce úspěšných zákroků a statisticky nejlepší distribuce míče v Serii A. Brazilský brankář a spoluhráč českého reprezentanta Patrika Schicka v AS Řím, Alisson Becker, je jedním z hlavních tahounů klubu na cestě do Ligy mistrů. A brzy nemusí mít na světě konkurenci.



Přitom ještě zhruba před rokem byl obecně známým jménem v podstatě jen v Jižní Americe a v Evropě si jeho kvalit byli vědomi jen fotbaloví "insideři". V minulé sezoně navíc v AS Řím pouze kryl záda Wojciechu Szczesnému. Podle vlastních slov dokonce přemýšlel o odchodu do jiného, možná menšího, klubu, kde by dostával více herního prostoru.



Současná situace je ale diametrálně odlišná. Alisson je po odchodu Szczesného do Juventusu absolutní jedničkou a v Turíně možná litují, že nesáhli právě po Brazilci s německými kořeny. Vážný zájem totiž momentálně jeví Real Madrid a vedle něj celá řada top evropských klubů, které jsou ochotny investovat rekordní částky.



A není se čemu divit. Alisson je statisticky nejlepším gólmanem Serie A a v tomto ohledu mu na paty nešlapou ani legendární Gianluigi Buffon, kterého mírně zbrzdilo zranění, ai jeho italský nástupce Gianluigi Donnarumma. Oproti svým konkurentům je Alisson navíc nebývale komplexní. Vedle takřka dokonalého reflexu na brankové čáře se prezentuje precizní hrou s míčem i mimo vlastní šestnáctku a především stoickým klidem v jinak stresujících situacích.



Když je ovšem potřeba, dokáže už v pětadvaceti letech velmi dominantním způsobem pokárat zkušenější spoluhráče, včetně klubových legend typu Danieleho De Rossiho. Ti ho respektují. Jedinou slabinou je v současné době pouze odhad centru z hloubi pole, ovšem pokud na této disciplíně brazilský reprezentant zapracuje, nebude mít v současném fotbale konkurenta.



Jedinou otázkou tak zůstává, kde v příští sezoně bude působit. Místo jedničky by měl mít při současné formě všude volné.

Autorem je Michal Micka, komentátor televizní stanice Sport 1, která italskou Serii A vysílá.