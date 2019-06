Buffon končí v PSG. Proč? Hledá emoce

Bude pokračovat? Skončí? To je otázka, kterou nyní řeší Gianluigi Buffon. Jisté je, že fotbalový brankář ve francouzském PSG neprodloužil smlouvu. O důvodech nepokračování se Ital rozpovídal v rozhovoru pro Corriere dello Sport.

Buffon se po dlouholetém působení v Juventusu loni rozhodl, že změní dres. I kvůli vidině velké šance na zisk ušatého poháru pro vítěze Ligy mistrů odešel do Paris Saint Germain, jenže tam se svými spoluhráči vyhořeli proti Manchesteru United, když o postup přišli díky penaltě v nastaveném čase.

V klubu za uplynulou sezonu odvedl dobrou práci, za což mu byla nabídnuta nová smlouva a pozice druhého gólmana v týmu. Buffon to však odmítl. "Měl jsem dost času si vše důkladně promyslet. Nakonec jsem se rozhodl, že to není nic pro mě. O peníze v tomto případě nešlo," vysvětlovala svůj postoj brankářská legenda.

V povídání pokračoval. "Nedávno jsem četl větu, která se mi moc líbila. Trenéra Francesca Guidolina se ptali, zda by se rád vrátil do Verony a on odpověděl, že to, co hledá, jsou emoce. A abych řekl pravdu, i já hledám především emoce," uvedl už jednačtyřicetiletý Buffon. "Emoce, které vám dodávají energii, vytvářejí nové sny a dávají vám pocit, že jste součástí něčeho," dodal, co mu v současnosti chybí.

Dle tohoto kritéria si vybere další angažmá. Nebo přijde konec? "Cítím se teď úplně stejně jako před rokem. Jsem ve výjimečné kondici. Jsem ale naprosto klidný a vím, že všechno je otevřené. Kariéru můžu ukončit za 12 měsíců anebo také za patnáct dní," prohlásil. Ve svých letech si je vědom, že konec může přijít každým dnem.

O zájem ostatních nouzi nemá, ale možná převládne péče o sebe. "Dostal jsem několik pěkných nabídek, ale pokud budu postrádat ten drajv, o kterém jsem mluvil, možná skončím a dám si rok, který věnuji sám sobě. Chtěl bych absolvovat trenérské studium, možná kurz, abych se mohl stát sportovním ředitelem, nebo nějakou obchodní školu. Také bych chtěl zdokonalit svou angličtinu," popsal, své plány do budoucna.