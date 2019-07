Buffon se vrací do Juventusu. Na letišti zdravil fanoušky

Italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon se po ročním angažmá v Paris St. Germain vrací do Juventusu, s nímž během 17 let vybojoval devět ligových titulů. V Turíně ve čtvrtek prošel zdravotními testy, po nichž by měl podepsat roční smlouvu na 1,5 milionu eur (zhruba 38 milionů korun). Už předtím mistr světa z roku 2006 rozdával autogramy fanouškům.

Jednačtyřicetiletý Buffon by měl v Juventusu plnit roli dvojky za Polákem Wojciechem Szczesným. K překonání rekordu Serie A v počtu ligových startů, který s 647 zápasy drží bývalý obránce AC Milán Paolo Maldini, mu schází osm utkání. Po sezoně by se měl stát členem vedení klubu, v němž je i někdejší český reprezentační záložník Pavel Nedvěd.

Buffon přišel do Juventusu v roce 2001 z Parmy za 52 milionů eur, díky čemuž byl dlouho nejdražším brankářem fotbalové historie. V italském klubu se vypracoval mezi jednoho z nejlepších gólmanů světa a získal řadu individuálních i týmových trofejí vyjma Ligy mistrů, kde třikrát ztroskotal až ve finále.