Být rodině blíž. Alderweireld daruje nemocnicím dotykové tablety

Na boj proti koronaviru přispívají lidé všech profesí z celého světa. Pozadu nezůstávají ani sportovci a sportovní kluby. Kromě vybírání finančních prostředků nebo pořádání benefičních streamů přes internet se zapojují i trochu netradičně. Třeba koupí dotykových tabletů, tak jako obránce fotbalového Tottenhamu Toby Alderweireld.

Belgický fotbalista nakupuje a následně věnuje tablety nemocnicím, aby se lékaři a zdravotníci mohli v době extrémního vytížení alespoň na dálku spojit se svými nejbližšími.

"Už dostáváme zprávy od lidí, kteří díky těmto darům mohou mluvit se svými rodinami. Je to pro ně velká pomoc," uvedl jednatřicetiletý fotbalista.

Alderweireld především věří, že se podaří v Anglii situaci s epidemií stabilizovat. "Británie je v tomhle pozadu. Samozřejmě sleduji situaci v Evropě, kde jsou opatření trochu odlišná," uvedl.

Na nevšední způsob přišel společně se svým otcem, který je v době karanténních opatření v domovské Belgii. Tedy rovněž daleko od svého syna.

Alderweireld stejně jako ostatní fotbalisté z celého světa netrpělivě vyhlíží okamžik, kdy se zase začne hrát. Vedení Premier League bude jednat o budoucnosti tohoto ročníku na setkání se zástupci klubů 3. dubna.

❤️🙌! Big thanks to the @VPPvzw for your cooperation and efforts which are very helpful in the distribution of the tablets to the Flemish hospitals, and to my family for spreading the tablets across local nursing homes. pic.twitter.com/xBsjPmUhyu