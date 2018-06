Casillas na Real nezanevřel. Naše cesty se opět spojí, tvrdí

Stal se legendou madridského klubu. Fotbalový brankář Iker Casillas strávil v Realu dlouhých šestnáct let a získal s ním celkem osmnáct trofejí. Když před třemi lety musel milovaný tým opustit, fanoušci to nesli velmi těžce. Jak však jejich oblíbenec uvedl v jednom z nedávných rozhovorů, na Santiago Bernabéu se jednoho dne vrátí.

Španělský gólman Iker Casillas spojil většinu své velkolepé kariéry s Realem, v němž po absolvování tamní mládežnické akademie nakoukl také do "áčka". Za "bílý balet" odchytal celkem 725 soutěžních zápasů a se statusem druhého nejúspěšnějšího madridského hráče v historii přispěl k zisku osmnácti trofejí, včetně pěti titulů v domácí soutěži a třech prvenství v milionářské Lize mistrů.

Přestože si jej všichni, co v úspěšném klubu pracovali, velice vážili, Casillas postupem času ztratil pozici jedničky. V roce 2015 tak musel milovaný tým opustit, když zamířil do portugalského Porta. Jak však uvedl na akci "Iker Casillas, kapitán a legenda," jež se konala v hlavním sídle LaLigy v Madridu, na bývalého zaměstnance se nezlobí.

"Prostě to byla taková situace. Jsem si jistý, že se to v budoucnosti všechno urovná a nikdo z nás nebude mít žádné problémy a špatné pocity. Jsem rád, že jsem tehdy pokračoval v kariéře. Nyní už sice nejsem v popředí zájmu jako kdysi, ale jsem vděčný, že jsem mohl s těmi skvělými hráči a trenéry hrát," řekl sedmatřicetiletý brankář.

Do Madridu by se navíc rád v budoucnu vrátil, aby mohl předávat zkušenosti mladším kolegům. "Kdykoliv jsem doma, jdu se podívat na Bernabéu, abych podpořil tým. Jednoho dne se do Realu určitě vrátím. Nevím, kdy ten den přijde. Začínal jsem tam jako malé dítě a vyrostl jsem tam. Strávil jsem v Madridu většinu mého života a fanoušci mohli vidět, jak se ze mě stává pořádný muž," pokračoval.

"S Realem jsem spojován prakticky neustále. Jsem přesvědčený, že se naše cesty opět spojí," uzavřel. Dočkají se stoupenci mužstva z hlavního města Španělska velkého comebacku?