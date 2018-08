Čech: Arsenal se pod Emerym teprve sehrává, na výkonu se dá stavět

Ačkoli fotbalisté Arsenalu vstoupili do sezony porážkou 0:2 s Manchesterem City, podle brankáře Petra Čecha podali výkon, na kterém se dá v budoucnu stavět. Český gólman připustil, že po letní přestavbě, kdy trenér Unai Emery nahradil na lavičce po 22 letech Arséna Wengera, se Kanonýři stále teprve sehrávají.

"Není to šťastný začátek, ale věřím, že se máme od čeho odrazit. Každá porážka mě bolí. Na druhou stranu jsem v zápase viděl spoustu situací, které byly pozitivní a na kterých se dá stavět. Co jsme dělali s trenérem Emerym v přípravě, to se objevilo v utkání. V přípravě jsme měli jen pět týdnů, určitě bude líp," řekl Čech v rozhovoru pro svůj oficiální web.

Největší rezervy zatím vidí v ofenzivě. "Hlavně ve finální fázi. Zatímco soupeř si vypracoval šance, my jsme měli většinou jen pološance, náznaky. Dva góly jsme dali z ofsajdů. Kéž bychom vstřelili kontaktní gól, pak mohl být zápas ještě zajímavější," uvedl kapitán Arsenalu. "Ale měli jsme asi toho nejtěžšího soupeře. Manchester je největší favorit na titul, moc bodů v sezoně nepoztrácí. Hráli, hrají a nejspíš budou hrát výborně. Jsou hodně sebevědomí," dodal.

