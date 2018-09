Čech namazal soupeři. Jeho hra nohama je sebevražda, píší v Anglii

Fotbalisté Arsenalu vyhráli v nedělním zápase anglické ligy na hřišti Cardiffu 3:2, když v brance "kanonýrů" stál opět Petr Čech. Bývalý reprezentační gólman neměl proti inkasovaným gólům nárok, stejně se ale o jeho osobě mluví nejvíce. Anglická média silně kritizují brankářovu hru nohama, která málem způsobila katastrofu.

Druhá výhra Arsenalu v Premier League se nerodila vůbec snadno. Cardiff nastoupil do utkání velmi odvážně a hned od první minuty na soupeře vyvinul silný presink. Právě v úvodních deseti minutách udělal Čech fatální chybu, kdy snahou o konstruktivní rozehrávku vybídl ke skórování domácího záložníka Artera.

"Čech, který se viditelně necítí s balonem u nohy komfortně, přihrál při presinku Cardiffu přímo na nohu Harryho Artera. Hráči Arsenalu se už drželi za hlavy, ale Arter z hranice šestnáctky pravačkou přestřelil," komentoval situaci anglický list Guardian.

Právě na konstruktivní rozehrávce odzadu si hodně zakládá nový trenér Arsenalu Unai Emery. Hráčům se snaží vštípit rychlou kombinační hru, do které spadá aktivní hra brankáře a schopnost založit akci. Pro českého brankáře je tato úloha nová a od prvního kola je vidět, že s ní bojuje. "Čech se snaží rozehrávat odzadu, ale jde to špatně. To, co se zdálo být proti Manchesteru City diskutabilní, vypadalo tentokrát vyloženě sebevražedně," uvedl kriticky Daily Mail a pokračoval. "Čech vypadal s míčem u nohy zoufale zranitelný. A to hned třikrát. Dvakrát v úvodních 55 sekundách," dodal.

Svou trochou do mlýna přispěl také britský Telegraph. "Čech je (v rozehrávce s vlastními spoluhráči) váhavý, vypadá, jako by na něj mířil granát, a ne fotbalový míč," stálo v článku komentující utkání 4. kola Premier League.

Nyní mají hráči kvůli reprezentaci dva týdny volno. Čech má tedy dost času na zdokonalení svých slabin. Jestliže se nezlepší, je jen otázkou času, kdy ho mezi tyčemi nahradí německý náhradník Bernd Leno.