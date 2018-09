Čech si jako první gólman v Premier League připsal tisíc zákroků

Fotbalový brankář Petr Čech pokořil další z milníků v Premier League. Šestatřicetiletý bývalý český reprezentant si při nedělním vítězství Arsenalu nad Evertonem 2:0 připsal nejen premiérové čisté konto v sezoně, ale hlavně jako první gólman v historii nejslavnější ligové soutěže překonal hranici 1000 zákroků.

Čech musel proti Evertonu zlikvidovat šest střel a během svého více než čtrnáctiletého působení v anglické lize v dresech Chelsea a Arsenalu už zasahoval proti 1003 pokusům. Na druhém místě je Tim Howard s 992 zákroky. V této sezoně Premier League má Čech na kontě 26 zásahů, což jej řadí na třetí místo.

"V brance stojím od toho, abych pomohl. Dneska pomůžu mužstvu já, příště mi to mužstvo vrátí. Každopádně Premier League je tak kvalitní soutěž, že jakmile uděláte sebemenší chybu, soupeř toho okamžitě využije minimálně k tomu, aby si vytvořil šanci. Naštěstí Everton šance neproměňoval, zatímco my se ve druhé půli zlepšili a rozhodli," řekl Čech v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Zkušený gólman poprvé v sezoně vylepšil svůj rekord v počtu nul - připsal si 202. čisté konto v Premier League. "Těší mě především výhra. Jinak bylo to jen otázkou času, kdy se nula podaří. Už v Newcastlu byla blízko, dostali jsme gól v nastavení," konstatoval Čech, který byl vyhlášen hráčem utkání.

Poprvé zasahoval hned v úvodu. "Hned ve druhé minutě na mě běžel Calvert-Lewin a bylo mi jasné, že to musím chytit. Člověk pak dalších 90 minut nepřemýšlí o tom, že může vychytat nulu, ale soustředí se vteřinu po vteřině na to, aby stál ve správnou chvíli na správném místě. Aby měl šanci udělat dobrý zákrok, když si to situace vyžaduje," podotkl Čech.

"Nejdůležitější bylo nedostat gól v prvním poločase, kdy hrál soupeř velmi dobře a vypracoval si hodně příležitostí. Kdyby Everton vedl, bylo by to pro nás daleko složitější. Nakonec jako první skóroval náš Lacazette a nádherně. Za tři minuty se trefil Aubameyang a pak už byl zápas náš," doplnila bývalá reprezentační jednička.

Jeho celek si po úvodních dvou porážkách připsal v Premier League čtvrtou výhru za sebou a v tabulce je šestý. "To dodá pohodu a sebedůvěru. Po dvou úvodních porážkách jsme byli v situaci, že musíme dohánět. Tak doháníme a daří se to. Kéž bychom tu sérii vydrželi co nejdéle," přál si Čech.