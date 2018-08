Čech udělal hrubici. Po fanoušcích se do něj opřel i Leverkusen

Výkon brankáře Petra Čecha v prvním kole nového ročníku anglické nejvyšší fotbalové soutěže vzbudil velký ohlas. Kromě několika skvělých zákroků také předvedl jednu neuvěřitelnou hrubku v rozehrávce, když si málem vsítil vlastní gól. Na sociálních sítích se na něj poté strhla vlna kritiky, do níž se zapojil i německý Leverkusen, který do Arsenalu uvolnil svou jedničku Bernda Lena. Ten úvodní mač proseděl pouze na lavičce náhradníků.

Zápas prvního kola anglické Premier League mezi domácím Arsenalem Londýn a Manchesterem City dopadl podle očekávání výhrou úřadujících šampionů. Přestože se brankář Petr Čech snažil ze všech sil a předvedl několik fantastických zákroků, na vítězné střely Raheema Sterlinga a Bernarda Silvy byl krátký.

Více než vychytané šance ale fotbalové fanoušky zaujala situace ze dvaadvacáté minuty, během níž udělal plzeňský odchovanec neskutečný kiks. Bývalý český reprezentant dostal od talentovaného záložníka Mattéa Guendouziho "malou domů" a při snaze poslat míč k dalšímu spoluhráči si málem vstřelil vlastní gól.

Zmíněná situace rázem obletěla sociální sítě a fanoušci se začali nad Čechovým "kouskem" náramně bavit. Někteří ale zároveň nešetřili velkou kritikou a vyzvali trenéra Unaie Emeryho, aby od příštího zápasu začal stavět německého strážce Bernarda Lena, který v létě přišel za téměř 645 milionů korun z Leverkusenu.

A právě také německý klub si do Čecha rýpl, když na twitterový účet přidal video s parádní rozehrávkou jejich bývalého hráče. "V případě, že byste přemýšleli o tom, jak rozehrát zezadu," stojí v příspěvku.

In case you all were wondering how to play out of the back... pic.twitter.com/LZkxznsGPs