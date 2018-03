Čekal jsem dlouho, poslední nula byla nejtěžší, uvažoval Čech

Téměř tříměsíční čekání na jubilejní 200. nulu v Premier League bylo pro brankáře Petra Čecha náročné, i proto nedělní čisté konto proti Watfordu považuje za možná nejtěžší v kariéře. Nakonec se ale pokoření dalšího významného milníku v kariéře dočkal a domnívá se, že více se jeho počin docení až v budoucnu.

"Z 200 nul je těžké vybrat jednu, která byla nejtěžší. Většinou je těžká ta první, protože je to v novém klubu a novém prostředí. Ale nejtěžší asi byla ta poslední, protože jsem na ni čekal nejdéle," řekl Čech v rozhovoru prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Předposlední čisté konto udržel v polovině prosince minulého roku. Od té doby sehrál jedenáct zápasů, v nichž pokaždé inkasoval. Čekání utnul až na dvanáctý pokus. "Jsem rád, že je čekání u konce. Vypadalo to, že bych dvoustou nulu mohl udělat do konce minulého roku a nemyslel jsem si, že nakonec budu muset čekat 12 zápasů, abych to dokončil. Takže jsem rád, že to mám za sebou," připustil.

Chvílemi bylo čekání až frustrující, jelikož se Arsenalu nedařilo ani výsledkově. "Sbírám nulu skoro každý druhý zápas a najednou se to zaseklo. Navíc se nám venku nedařilo vyhrávat a pozice v tabulce není taková, jakou bychom si představovali. To tu frustraci umocňovalo," dodal.

I proti Watfordu měl namále, jelikož soupeř dostal výhodu pokutového kopu. Čecha to však neznervóznilo. "Když rozhodčí penaltu nařídil, tak jsem věřil, že ji chytnu. Hlavně jsem se snažil počkat do poslední chvíle a neskočit moc brzo. A načasování bylo velmi dobré, proto jsem tu penaltu chytil," radoval se. "Čisté konto je pro brankáře to samé, co gól pro útočníka. O to se gólman celé utkání snaží, aby tým mohl vyhrát," dodal.

Jemu se to v anglické lize povedlo už po dvousté, přičemž předchozí maximum bylo 169 nul Davida Jamese. I takové legendy jako David Seaman, Edwin van der Sar nebo Peter Schmeichel zůstaly daleko za Čechem.

"Je to neuvěřitelné číslo. Už jen odehrát 200 zápasů v nejlepší lize světa je úžasných a mně se podařilo mít 200 čistých kont. Už jen to, že se k této hranici nikdo ani nepřiblížil, se docení asi až později," prohlásil pětatřicetiletý bývalý český reprezentant.

"Dokázal jsem překonat rekord v nejlepší lize světa a pořád ho vylepšuji. Je to obrovské osobní vyznamenání a pocta. Věřím, že se to číslo ještě posune a nuly ještě přibudou. Doufám, že moje tělo ještě několik let vydrží. Žádné cíle si nedávám, jen držet standard mých výkonů," dodal.

Nyní by si ale přál, aby se zvedl i Arsenal, který je v tabulce až šestý se ztrátou osmi bodů na pátou Chelsea a dvanácti bodů na čtvrtou příčku znamenající start v Lize mistrů.

"Doufám, že dnešní vítězství navazující na vynikající čtvrteční výkon v Miláně (výhra 2:0 v Evropské lize) nás nakopne do zbytku sezony. Doháníme velkou ztrátu, toho jsme si vědomi, tak je důležité vyhrát co nejvíce zbývajících zápasů. Ideálně všechny. Tento týden s dvěma těžkými zápasy, které jsme potřebovali zvládnout, by nám měl pomoci získat sebedůvěru," řekl Čech.