Chelsea chce opět loupit v Arsenalu. Má zájem o Ramseyho

Přestupová politika fotbalového Arsenalu, to je pro mnoho fanoušků věčné téma. Tým z Emirates Stadium každým rokem ohlašuje přípravy na mohutné nákupy, realita je pak ale úplně jiná. Londýňané většinou nikoho nepřivedou, naopak je v každém předsezonním období několik klíčových hráčů opustí. A v létě by mohli "Gunners" přijít o dalšího plejera. Aaron Ramsey totiž dle zahraničních médií neprodlouží končící smlouvu a zamíří do londýnské Chelsea, kde o něj stojí jak trenér Antonio Conte, tak i klubová legenda Frank Lampard.

Kdy vyhraje Arsenal Premier League? Toť otázka. Přestože londýnský celek jednoznačně patří mezi nejlepší top pětku tamní soutěže, vyhrát se mu ji podařilo naposledy v sezoně 2003/2004. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je špatná přestupová politika.

"Gunners" zkrátka více prodávají, než by nakupovali, a tak se jim málokdy podaří naplnit předsezonní cíle. Od roku 2006, kdy se "bíločervení" přestěhovali na Emirates Stadium, je opustilo několik špičkových hráčů.

Když se zaměříme čistě na poslední rok, tak z Arsenalu odešli třeba Alex Oxlade-Chamberlain, jenž zamířil do Liverpoolu, a Alexis Sánchez, který posílil konkurenční Manchester United. Důvodem ke změně bylo pro oba hráče především neprodloužení předchozího kontraktu.

Ramsey do Chelsea? Reálná představa

A zdá se, že mančaft Arseného Wengera hodlá v nastoleném "trendu" pokračovat. Dle anglického deníku The Mirror v létě opustí svůj stávající klub i velšský záložník Aaron Ramsey. Zkušenému středopolaři za pár měsíců vyprší stávající smlouva a Arsenal dle jeho slov zatím stále nepodnikl žádné kroky k tomu, aby svého plejera udržel.

"V tuto chvíli se nic nemění. Byl sem až moc zaneprázdněn na to, abych s vedením řešil prodloužení své smlouvy," řekl Ramsey pro televizi BT Sport po utkání Evropské ligy s AC Milán.

Není tak divu, že se okamžitě objevil velký zástup potencionálních zájemců, co by "Ramba" rádi získali do svých řad. Tím největším je dle anglického tisku Chelsea, která tak plánuje opět vyloupit svého úhlavního nepřítele. Už v zimě si totiž od svého rivala "Blues" přetáhli francouzského útočníka Oliviera Girouda.

Přestup do Conteho kádru by navíc dával smysl. Chelsea se v letošní sezoně vůbec nedaří, v lize drží pátou příčku, navíc se už i rozloučila s Ligou mistrů. A pod největší kritikou je momentálně právě záložní řada, jíž by měl Ramsey vylepšit.

Ramsey je třída, momentálně je v tom nejlepším, tvrdí Lampard

O šikovného Velšana by stál i Frank Lampard, jedna z největších legend šestinásobného ligového šampiona. "Jsem Ramseyho obdivovatel. Arsenal se musí snažit zajistit jeho dlouhodobou budoucnost v klubu. Wenger se opět dostal do pozice, kdy ho bude chtít jedna z hlavních opor opustit," varoval bývalý anglický reprezentant svého konkurenta.

"Cítím pro něj nějaký soucit, protože jeho pozice v klubu se hodně změnila. Je to třída, momentálně je v tom nejlepším a já cítím, že se může dostat ještě na lepší úroveň, což ukázal i na Mistrovství Evropy v roce 2016, kde ukázal obrovskou kvalitu," dodal.

Ramsey působí u momentálního zaměstnavatele od roku 2007, kdy přišel teprve jako sedmnáctiletý z Cardiffu. Bude jeho letošní sezona v dresu "kanonýrů" tou poslední?