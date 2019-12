Chelsea doma padla, nečekaně ztratil i Leicester

Fotbalisté Liverpoolu potvrdili v 17. kole anglické ligy roli favoritů a v souboji prvního týmu tabulky s posledním zdolali na svém hřišti Watford 2:0. Oba góly vstřelil Muhammad Salah. Svěřenci kouče Jürgena Kloppa, který v tomto týdnu podepsal novou smlouvu do roku 2024, potvrdili nejúspěšnější vstup do soutěže v klubové historii. V 17 zápasech získali 49 bodů a v Premier League jsou už 34 utkání neporažení.

"Reds" navíc navýšili náskok v čele tabulky na deset bodů, protože druhý Leicester doma jen remizoval 1:1 s nováčkem soutěže Norwichem. Vítězná série "Lišek" se zastavila na osmi ligových zápasech.

Liverpool udeřil v 38. minutě z první vážnější šance. Salah se na konci rychlého protiútoku uvolnil přes obránce a technickou střelou z hranice vápna překonal svou slabší pravou nohou gólmana Bena Fostera. Watford mohl vzápětí srovnat, osamocený Ismaila Sarr ale před poloodkrytou brankou netrefil poskakující míč.

Ve druhém poločase už favorit vítězství uhájil, i když branku Sadia Maného odvolal kvůli těsnému ofsajdu videorozhodčí a na druhé straně trefil přímo z rohového kopu Gerard Deulofeu tyč. V poslední minutě stvrdil tři body pro domácí efektní patičkou znovu Salah.

Nový trenér Nigel Pearson začal angažmá ve Watfordu porážkou a jeho tým zůstal poslední s devíti body. Ještě žádnému týmu v historii Premier League se v takové situaci nepodařilo vybojovat záchranu v soutěži.

Norwich poslal do vedení z brejku devátým ligovým gólem v sezoně finský útočník Teemu Pukki. Favorit vyrovnal v 38. minutě, kdy si hlavičku Jamieho Vardyho po rohovém kopu srazil do sítě brankář Tim Krul. Vardy trefil ve druhém poločase tyč a měl i další šance, Leicesteru to ale na výhru nestačilo. A nejlepšímu střelci soutěže skončila osmizápasová gólová série.

Čtvrtou porážku z posledních pěti ligových zápasů utrpěla londýnská Chelsea. "Blues" nebyla nic platná střelecká převaha a Bournemouthu podlehli po gólu Dana Goslinga z 84. minuty 0:1.

Český útočník Matěj Vydra strávil při výhře Burnley 1:0 nad Newcastlem celé utkání na lavičce náhradníků. Jediný gól vstřelil Chris Wood.