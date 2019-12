Chelsea otočila derby, vyhrál i Liverpool a Manchester City

Fotbalisté Liverpoolu ve 20. kole anglické ligy doma zdolali Wolverhampton 1:0 a tabulku dál vedou o 13 bodů před druhým Leicesterem, navíc mají utkání k dobru. Chelsea zvítězila v londýnském derby na stadionu Arsenalu 2:1 díky obratu v závěrečné desetiminutovce a upevnila si čtvrté místo. Domácí nevyhráli ani ve druhém zápase pod novým trenérem Mikelem Artetou a jsou dvanáctí. Obhájce titulu Manchester City na svém hřišti porazil nováčka Sheffield 2:0 a ze třetí příčky ztrácí na "Reds" 14 bodů.

Liverpool poslal do vedení ve 42. minutě Sadio Mané. Branka nejdříve nebyla uznána kvůli ruce nahrávajícího Adama Lallany, ale videozáznam odhalil, že domácí záložník při zpracování míče zahrál ramenem v souladu s pravidly.

Také na druhé straně videorozhodčí opravil původní verdikt hlavního sudího Anthonyho Taylora, vyrovnávací gól Pedra Neta z nastavení první půle však tentokrát neplatil kvůli milimetrovému ofsajdu Jonnyho.

Po změně stran už se skóre vyrovnaného duelu nezměnilo. Liverpool si připsal desátou ligovou výhru za sebou a doma je neporažen v posledních 50 zápasech anglické nejvyšší soutěže.

"Byl to pro nás opravdu těžký test. Hrajeme o hodně a snažíme se být úspěšní a co nejlepší," uvedl v televizním rozhovoru liverpoolský kouč Jürgen Klopp. K videorozhodčímu byl tradičně kritický, přestože jeho mužstvu ve dvou případech pomohl. "Jsme na přelomu prosince a ledna. Není dobré, když hráči tak dlouho stojí a čekají. Byl bych raději, kdyby rozhodčí šel rovnou k obrazovce. Mohlo to být rychlejší," upozornil německý kouč.

Arsenal začal dobře a ve 13. minutě otevřel skóre Pierre-Emerick Aubameyang hlavičkou z rohu. Domácí, kteří při Artetově premiéře na lavičce ve čtvrtek remizovali 1:1 v Bournemouthu, byli v prvním poločase lepší, ale pojišťovací branku nepřidali.

Svěřencům kouče Franka Lamparda patřil závěr. Nejprve jim pomohl velkou chybou gólman Bernd Leno, jenž v 83. minutě podběhl přímý kop Masona Mounta a střídající Jorginho snadno doklepl míč do prázdné branky. Za čtyři minuty dokonal obrat nejlepší střelec Chelsea Tammy Abraham po spolupráci s Willianem.

"První půlhodinu jsme byli hrozní, pomalí, letargičtí, nervózní. Dali jsme Arsenalu všechno, co chtěli. Druhý poločas jsme dominovali. Nebylo to taktikou, ale odvahou a touhou," řekl Lampard novinářům.

Trápící se Arsenal zvítězil v jediném z posledních 12 utkání Premier League. Doma prohrál již čtyři soutěžní zápasy v řadě, což se mu stalo poprvé od roku 1959. "Mrzí mě výsledek, to jak jsme inkasovali, i kdy jsme góly dostali. Hodně věcí v zápase se mi líbilo, ale proti tak fyzickému týmu, jako je Chelsea, musíte hrát dobře déle," konstatoval Arteta.

V utkání Manchester City - Sheffield sice Lys Mousset ve 29. minutě poslal United do vedení, ale gól neplatil kvůli dalšímu zásahu VAR a těsnému ofsajdu. City začali lépe druhý poločas a v 52. minutě se trefil Sergio Agüero. Desátý ligový zásah v ročníku argentinskému kanonýrovi připravil Kevin De Bruyne, který krátce před koncem pojistil domácí vedení druhou brankou.

Manchesterský tým tak částečně napravil páteční prohru 2:3 s Wolverhamptonem, po níž se trenér Pep Guardiola vzdal naděje na obhajobu titulu. Dnešním vítězstvím navíc španělský trenér dosáhl na 100. výhru v Premier League, k čemuž potřeboval jen 134 zápasů, což je nový rekord soutěže.

Sheffield poprvé v této sezoně anglické ligy venku nebodoval a je osmý.