Chelsea řeší zákaz přestupů. Co to znamená pro Kalase?

Fotbalová Chelsea se 11. dubna bude při slyšení před odvolací komisí FIFA bránit proti ročnímu zákazu přestupů, který dostala za porušení pravidel o uzavírání smluv s mladými hráči. Pokud zůstane trest v platnosti, podle obránce Andrease Christensena by se klub snažil přes léto udržet všechny kmenové hráče. Znamenalo by to, že v Chelsea by zůstal i český reprezentant Tomáš Kalas, který nyní hostuje v druholigovém Bristolu.

Pětadvacetiletý odchovanec Olomouce patří Chelsea už od roku 2010, ale dosud za ni v Premier League nastoupil jen ke dvěma zápasům. Většinu času strávil na hostování v jiných týmech. Přesto před dvěma lety podepsal s londýnským celkem smlouvu až do roku 2021.

Na odchod vedle dvaadvacetiletého Christiansena, kolem kterého v minulosti kroužily Bayern Mnichov a Barcelona, bude možná muset zapomenout také Eden Hazard, jenž v minulém roce přiznal, že je jeho snem hrát za Real Madrid. Po návratu Zinédina Zidana na lavičku "Bílého baletu" zesílily spekulace o příchodu osmadvacetiletého Belgičana do Madridu.

Chelsea sice jakékoliv provinění odmítla, přesto byla v únoru potrestána za podepsání smluv s 29 zahraničními fotbalisty, kterým ještě nebylo 18 let. Klub proto nemůže posilovat před příští sezonou, ani za rok v zimě a musí zaplatit pokutu 600 000 švýcarských franků (asi 13,5 milionu korun).

Pravidla FIFA přestupy mladistvých umožňují v jasně definovaných případech. Federace mimo jiné posuzuje, jestli se hráčovi rodiče do země stěhují jen kvůli fotbalu, nebo žijí blíž k jiné zemi. Výjimku mají mladí fotbalisté v Evropě, kterým je povoleno měnit kluby v případě, že mají zajištěno studium a bydlení.

Chelsea chtěla docílit odložení trestu, dokud nebude posouzeno její odvolání. FIFA v minulosti podobnou výjimku udělila například Barceloně, která tak navzdory zákazu v roce 2014 mohla přivést Luise Suáreze, Ivana Rakitiče, Thomase Vermaelena nebo Marca-Andrého ter Stegena. O rok později CAS odvolání katalánského celku zamítl.

Chelsea může usilovat o odložení trestu u sportovní arbitráže CAS. Klub tak ale dosud neučinil. Kromě slyšení čeká Chelsea 11. dubna i úvodní zápas čtvrtfinále Evropské ligy proti Slavii.