Chystá se trenérská rošáda? Arsenal by mohl převzít Arteta

Londýnský Arsenal už je skoro tři týdny bez manažera, čekání by ale brzy mohlo být u konce. Dočasný kouč Freddie Ljungberg tým výsledkově ani herně nepozvedl, a tak by se mohl na stadion Emirates vrátit současný asistent trenéra Pepa Guardioly u Manchesteru City Mikel Arteta.

Osud tomu chtěl, že zrovna na hřišti Arsenalu sehráli obhájci titulu svůj zatím poslední ligový zápas, v němž vyhráli jasně 3:0. Jak píše například BBC, Arteta se při té příležitosti údajně sešel s výkonným ředitelem severolondýnského celku Vinaiem Venkateshamem.

"Dřív nebo později se manažerem stane. Pokud se rozhodne jít, nebudeme mu bránit," vyjádřil se Guardiola už dřív na adresu svého sedmatřicetiletého krajana.

Pokud by se stal novým trenérem Kanonýrů právě bývalý španělský záložník, byla by to logická volba. Arteta nastupoval za Arsenal mezi lety 2011 a 2016 a brzy po svém příchodu se stal lídrem týmu. Navlékal také kapitánskou pásku.

Po konci kariéry v roce 2016 se připojil k Citizens, kde má dosud možnost se učit od jednoho z nejúspěšnějších fotbalových trenérů historie. A v Arsenalu jistě věří, že účinný a atraktivní herní styl Manchesteru City by dokázal přenést i na sever Londýna.

V souvislosti s Artetou se skloňuje také jeho možný přesun na lavičku Evertonu, kde minulý týden skončil Marco Sliva. Také za Karamelky Arteta nastupoval řadu let, nicméně pokud by se měl někde ujmout manažerského žezla, bylo by to nejspíš v Arsenalu. Tak to koneckonců vidí i britští bookmakeři a jeho přesun na Emirates považují za takřka hotovou věc.