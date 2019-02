Citizens obhájili triumf v poháru. Brankář Kepa odmítl vystřídat

Fotbalisté Manchesteru City obhájili triumf v anglickém Ligovém poháru. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly ve finále porazili Chelsea po bezbrankovém duelu 4:3 na pokutové kopy. Rozhodující penaltu proměnil Raheem Sterling.

V závěru nastavení se o velký poprask postaral brankář Kepa Arrizabalaga, kterého vloni Chelsea koupila za rekordních 72 milionů liber, když odmítl uposlechnout kouče Maurizia Sarriho. Španělský gólman, jehož trápily křeče, ignoroval výzvu ke střídání a zpochybnil trenérovu autoritu. Roztržka na lavičce londýnského klubu vyvolala pochybnosti o další budoucnosti italského kouče.

