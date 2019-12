City propastně ztrácí. Nikdy se nevzdáme, tvrdí kouč Guardiola

Před sezonou byli fotbalisté Manchesteru City jasným favoritem anglické ligy, už po 14 kolech ale mají k titulu hodně daleko. O víkendu jen remizovali 2:2 v Newcastlu a po páté ztrátě v ročníku ztrácejí z třetího místa tabulky na vedoucí Liverpool už propastných 11 bodů. V obhajobu titulu přesto dál věří.

"Ještě se do boje o titul můžeme vrátit. Musíme dál bojovat a soustředit se na každý zápas. Jsem si jistý, že to tak cítí každý v šatně. Budeme bojovat do posledního dne a dechu. V minulé sezoně jsme dokázali smazat devítibodovou ztrátu, nevidím důvod, proč by se to nemohlo podařit znovu," řekl obránce City John Stones. "Nikdy se nevzdáváme, pořád jsme tu. Tak to cítím a věřím, že i celý tým," dodal trenér City Josep Guardiola.

V minulé sezoně City se zápasem k dobru ztráceli na konci prosince na Liverpool deset bodů, přesto dokázali manko vymazat. Ligovou sezonu zakončili sérií 14 výher a radovali se z titulu. Za celý minulý ročník Manchester přišel o body jen šestkrát, nyní už má pět ztrát.

"Musíme prostě vyhrávat, vyhrávat a vyhrávat. Když se nám to nebude dařit, bude to už složité. Ale nepočítám, kolik zápasů musíme vyhrát. To jsme nedělali ani minulou sezonu. Myslím jen na to vyhrát příští zápas," podotkl Guardiola.

City zažívají jedno z nejhorších období v posledních letech. Bohatý velkoklub vyhrál jediné z posledních pěti soutěžních utkání. Podobnou výsledkovou krizi měl naposledy vloni v dubnu, kdy třikrát za sebou prohrál.

"O nějaké krizi bych vůbec nemluvil. Ano, výsledek 2:2 v Newcastlu pro nás není dobrý, pro soupeře ano. Dostali jsme gól z jejich první i druhé střely na branku. Vím, že se to nepočítá, ale já musím analyzovat výkon a ten byl dobrý," uvedl bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.