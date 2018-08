Costa kopl Ramose do hlavy. Liverpool šílí radostí

Fotbalový Superpohár se sice hrál mezi španělskými giganty Realem Madrid a Atléticem Madrid, ale jedna situace přinesla radost také příznivcům Liverpoolu. Utkání, které se nakonec rozhodovalo až v prodloužení, nabídlo kuriózní chvíli. Diego Costa nakopl do hlavy svého spoluhráče z reprezentace Sergia Ramose. Po posledním finále Ligy mistrů, kdy právě Ramos vyřadil ze hry kanonýra Salaha, měli fanoušci anglického celku z tohoto incidentu značnou radost.

Středeční klání o prestižní Superpohár přinesl spoustu zajímavých chvil. Nejenže padlo dohromady šest branek, duel také nabídl jeden zajímavý střet dvou Španělů. Běžela 65. minuta utkání, když se do souboje dostali kanonýr Costa a stoper Ramos. Zkušený obránce Realu Madrid nakonec situaci neustál a skončil na zemi. Ve chvíli, kdy se ho snažil střelec Atlética přeskočit, ho kopl do hlavy. Zda schválně, či ne, můžete posoudit sami na videu.

Souboj Costy a Ramose:

Sergio Ramos getting "accidentally" kicked in the head by Diego Costa 👍