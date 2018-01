Coutinho nejspíš skáče po pokoji a raduje se za nás, věří Klopp

Pro trenéra Liverpoolu Jürgena Kloppa bylo důležité, že jeho svěřenci v duelu 23. kola anglické fotbalové ligy proti Manchesteru City (4:3) prokázali, že mohou hrát i bez tvořivého Brazilce Philippeho Coutinha. Pětadvacetiletý záložník či útočník přestoupil za 160 milionů eur do Barcelony jako druhý nejdražší hráč v historii.

"Nebylo to tak, že bych při srazu řekl: 'Kluci, bylo by dobré, kdybyste dnes vyhráli, aby nikdo už nemluvil o Philovi Coutinhovi,' protože my o něm mluvíme rádi. Pravděpodobně teď skáče ve svém novém pokoji v Barceloně a je šťastný za naše vítězství," řekl dobře naladěný Klopp. "Pro nás je samozřejmě velmi důležité ukázat, že můžeme hrát i bez něj, a to se nám povedlo. Je to důležité poselství," doplnil.

Liverpool v ofenzivně laděném šlágru kola využil nepříliš koncentrované obrany Manchesteru mezi 59. a 68. minutou ke vstřelení tří branek a vedení 4:1. Hostům už nestačily k bodům ani závěrečné zásahy Bernarda Silvy a Ilkaye Gündogana.

"Byla radost se na to dívat. Oba týmy nechaly na hřišti naprosto všechno, snažily se hrát fotbal bez mnoha tvrdých zákroků. Pěkná reklama na Premier League. Celý svět se díval. Pokud někdo dosud neměl rád fotbal, teď by pravděpodobně řekl: 'Aha, tak proto se na to pořád díváš'," uvedl bývalý kouč Dortmundu a Mohuče.

"Byl to historický duel, o kterém budete mluvit dvacet let, protože to vypadá, že City další utkání v tomto roce neztratí. Jsou silní, skutečně dobří, ale myslím, že jsme si dnes zasloužili vyhrát. První zápas (v září na hřišti Manchesteru City) byl podobný, než jsme dostali červenou kartu," připomněl německý trenér podzimní vzájemný duel na stadionu Etihad, kde "Citizens" deklasovali Liverpool 5:0.

O jiném než útočném pojetí hry proti lídrovi tabulky Klopp nepřemýšlel. "Nemáte jinou možnost, jak porazit City. Jsme Liverpool a nechceme hrát tak, že zalezeme do našeho vápna a budeme doufat, že se nic nestane. Museli jsme být stateční a hrát fotbal. Náš presink v druhém poločase byl prvotřídní," pochválil své svěřence.

Pozitivní slova měl i pro letní posilu z Arsenalu Alexe Oxladea-Chamberlaina, který otevřel v deváté minutě skóre. "Je skvělé, jak se rychle přizpůsobil. Může hrát křídlo, což je velmi důležité, dobře ale využíval svoji rychlost i ve středu pole. Potřebuje se na tuto roli ještě trochu adaptovat, nehrál v ní často, ale vyvíjí se dobře," uvedl Klopp. Jinou posilu, obránce Virgila van Dijka, který za 75 milionů liber přišel ze Southamptonu, nemohl v duelu využít kvůli zranění.