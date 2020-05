Další problém pro Brighton, klub hlásí už třetího nakaženého

Anglický prvoligový klub Brighton oznámil třetí případ nákazy koronavirem mezi svými fotbalisty. První se objevil v březnu, druhý začátkem dubna. V sobotu přibyl další hráč a rovněž stráví dva týdny v domácí karanténě. Jména fotbalistů s nemocí covid-19 zveřejněna nebyla.

Británie je co do počtu obětí pandemie nejvíce postiženou zemí v Evropě a druhou na světě po Spojených státech. Přesto by vedení Premier League rádo za měsíc obnovilo soutěž, v pondělí o tom bude znovu diskutovat se všemi kluby.

"Navzdory všem opatřením, která jsme v posledních týdnech udělali, a i když hráči společně netrénují, máme dalšího pozitivně testovaného," posteskl si dnes generální ředitel Brightonu Paul Barber pro Sky. Dodal, že zbytek týmu může v centrech dál pokračovat v individuální přípravě.

Pokud anglická liga znovu začne, pak bez diváků a vedení uvažuje o dohrání zápasů na neutrálních stadionech. Brighton, patnáctý celek tabulky, patří k odpůrcům tohoto návrhu. Podle listu Mirror nesouhlasí ani dalších pět týmů rovněž ohrožených sestupem.