Darida: Konečně chápeme, co se po nás chce

Fotbalista Herthy Vladimír Darida si pochvaluje spolupráci s novým trenérem Brunem Labbadiou. Podle reprezentačního záložníka hráči berlínského týmu chápou, co se po nich chce, což za předchozích koučů nebylo samozřejmostí.

Labbadia převzal Herthu na začátku dubna a nahradil Alexandera Nouriho, který se třináctého mužstva tabulky ujal v únoru jako dočasný kouč po náhlém odchodu Jürgena Klinsmanna. Mistr světa a Evropy přitom teprve v listopadu vystřídal na lavičce Anteho Čoviče.

"Věci nebyly vždycky tak jasné jako teď. Když přijde nový trenér, opravdu musí představit svoje myšlenky a každý potřebuje přesně vědět, co má dělat. Myslím, že ostatní trenéři nám vždycky neříkali všechno, co od nás chtějí," citovala Daridu německá agentura SID.

Labbadia si soutěžní premiéru s Herthou odbude v sobotu, kdy se německá liga opět rozjede po dvouměsíční pauze způsobené koronavirovou pandemií. Berlíňané v 26. kole nastoupí na stadionu Hoffenheimu.

"Hodně s námi mluví a všechno vysvětluje. Každý za ním může zajít a zeptat se, jak si co představuje. Bruno dokáže každému hráči velmi dobře vysvětlit, co musí udělat. Pokud to splníme, může to výborně fungovat," uvedl devětadvacetiletý Darida, který zápas s Hoffenheimem vynechá kvůli trestu za žluté karty.