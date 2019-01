Dele Alli si poranil stehenní sval, chybět bude do března

Fotbalisté Tottenhamu se budou muset až do března obejít bez záložníka Dele Alliho. Dvaadvacetiletý anglický reprezentant si v závěru nedělního duelu s Fulhamem poranil stehenní sval a čeká ho delší pauza.

Trenér Mauricio Pochettino tak přišel o další ofenzivní hvězdu. Kvůli zranění kotníku je mimo hru Harry Kane, Korejec Son Hung-min si momentálně plní reprezentační povinnosti na asijském šampionátu.

"Udělám, co bude v mých silách, abych se vrátil co nejdříve," vzkázal Alli fanouškům na sociálních sítích. Pochettino ale počítá s tím, že zpět do tréninku se zapojí nejdříve na začátku března.

Tottenham přitom tento týden čeká odveta semifinále Ligového poháru s Chelsea, v lize Alli přijde minimálně o šest zápasů. V Lize mistrů mají Spurs před sebou únorový duel s Borussií Dortmund, druhý zápas je na programu na začátku března.