Divočina v boji o titul: vyloučení, vlastní góly a obrat v závěru

Že je italský fotbal nudný? Omyl! V utkání Interu Milán proti Juventusu se děly pořádné věci. Stará dáma potřebovala nutně zvítězit, aby si udržela náskok před druhou Neapolí. Cesta ke třem bodům však nebyla vůbec jednoduchá.

Byť se zpočátku zdálo, že to bude pro Juventus klidný zápas, opak byl pravdou. Tým vyznačující černou a bílou barvu se chopil vedení, když ve 13. minutě otevřel skóre Brazilec Douglas Costa. A když byl o dvě minuty později vyloučen milánský záložník Vecino za šlápnutí na Mandžukiče, každý by čekal, že si zbytek utkání zkušený tým jako Juventus pohlídá.

Inter se však za žádnou cenu nevzdal a statečně bojoval. První poločas skončil jednobrankovým vedením Juventusu a trenér Massimiliano Allegri přiznal, že poločasová přestávka jeho svěřence ukolébala. "V prvním poločase jsme hráli výborně a byli agresivní, jenže pak jsme v kabině usnuli a skončilo to tím, že jsme najednou prohrávali", komentoval Allegri start druhé půle, kdy góly Icardiho a vlastní Barzagliho otočily skóre utkání.

Už už to vypadalo, že si Inter připíše všechny tři body, jenže nakonec neměl ani jeden. Ďábelský finiš hostů odstartovala v 87. minutě nešťastná teč Slováka Škriniara do vlastní branky. "Vyrovnávací branka na 2:2 byla velmi chaotická a nešťastná. Tým si zasloužil více štěstí za předvedený výkon," prohlásil smutně kouč domácích Luciano Spalletti.

Netrvalo ani další dvě minuty a Gonzalo Higuaín si naběhl na skvěle kopnutý přímý kop Paula Dybaly, který zakončil hlavičkou do protipohybu brankáře. Lídr tabulky Serie A už si zbytek zápasu pohlídal a vedení udržel. Jak důležitá je to výhra při honbě za titulem ví i kouč Allegri. "Je to velký rozdíl (vyhrát nebo remizovat), který hraje v boji o titul významnou roli. Je velmi obtížné vyhrát na San Siru, ale hráči předvedli výjimečný výkon. Víme, že pokud chceme skončit první, musíme zbylé zápasy vyhrát," dodal.

Juventus si drží na druhou Neapol čtyřbodový odstup, ta má však zápas s Fiorentinou k dobru. Do konce soutěže zbývají tři kola a souboj o Scudetto slibuje napínavou podívanou až do konce.

Sestřih utkání zde: