Dočkal si zahraje s Philadelphií finále Amerického poháru

Záložník Bořek Dočkal postoupil s Philadelphií do finále Amerického poháru. V semifinále U.S. Open Cupu fotbalisté Union porazili Chicago 3:0. O pohárovou trofej si zahrají 26. září proti Houstonu. Vítěz soutěže se kvalifikuje do Ligy mistrů zóny CONCACAF.

V zámořské lize MLS je Philadelphia momentálně za postupovými příčkami do play off, ale středeční zápas s Chicagem zvládla výborně. O její výhře nad předposledním týmem Východní konference MLS rozhodli ve druhém poločase dvěma góly Cory Burke a jednou trefou C.J. Sapong.

Dočkal, který ve Philadelphii hostuje z čínského klubu Che-nan Ťien-jie, byl střídán v poslední minutě.