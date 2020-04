Dohrát španělskou ligu? Neproveditelné, řekl trenér Barcelony

Trenér Barcelony Quique Setién nevěří, že se ještě ve španělské fotbalové lize podaří dohrát sezonu, která byla kvůli pandemii koronaviru přerušena. Podle něho současná situace znovuzahájení soutěže neumožňuje a podmínky plánu, s nímž přišlo vedení La Ligy, považuje za nesplnitelné.

Šéf ligy Javier Tebas minulý týden prohlásil, že v závislosti na situaci by soutěž mohla znovu začít bez diváků 29. května, 7. června, nebo 28. června. Pokud by se zbývajících 11 kol neodehrálo, kluby by podle něho přišly o miliardu eur (přes 27 miliard korun) z televizních práv, prodeje vstupenek a dalších odměn.

Podle Setiéna, jehož svěřenci měli v době přerušení ligy v čele tabulky dvoubodový náskok před Realem Madrid, se ale nemůže začít, dokud zdravotní úřady nebudou moci garantovat bezpečnost. "Četl jsem ten protokol a realita je taková, že nevím, jak všechno splnit tak, jak je to napsáno. Je to neproveditelné, logisticky je to strašně složité," řekl katalánské rozhlasové stanici RAC1.

Vedení soutěže se k Setiénovu prohlášení nechtělo vyjadřovat, neupřesnilo ani, jak konkrétně navrhované postupy vypadají. Záložník Barcelony Sergio Busquets uvedl, že podle jeho informací mají všechny týmy nastoupit do uzavřených tréninkových center, kde zůstanou hráči izolováni až do skončení sezony. Podle něho je to ale dlouhodobě neudržitelné a problémy nastanou, jakmile bude potřeba cestovat k zápasům.

Španělsko patří mezi tři země nejhůře postižené koronavirem na světě. Pozitivní testy tu mělo více než 177.000 lidí, nemoc covid-19 si vyžádala už na 19.000 obětí.