Dotčený Čech vrací úder Leverkusenu. Vytýká mu neprofesionalitu

Brankáře Arsenalu Petra Čecha se dotklo, že si fotbalový klub Bayer Leverkusen na sociálních sítích udělal legraci z jeho chybné rozehrávky v utkání anglické ligy s Manchesterem City. V nevážně míněném postu německý klub doporučil zařadit do sestavy svého bývalého brankáře Bernda Lena, který je v londýnském angažmá od léta Čechovým konkurentem. Český gólman v reakci vyčetl Leverkusenu nedostatečnou profesionalitu. Z německé strany se mu poté dostalo omluvy s vysvětlením, že šlo jen o žert.

Situaci, kdy si Čech při snaze o rychlou rozehrávku málem dal vlastní gól, hojně sdíleli fanoušci na sociálních sítích. Na jedno z těchto videí zareagoval Bayer postem: "My bychom o někom věděli..." a připojil video s rozehrávkou Lena, po které dal Leverkusen rychlý gól.

Maybe try to google what professionalism really means ... https://t.co/PduZrS251e - Petr Cech (@PetrCech) 13. srpna 2018

Čechovi se taková reakce německého klubu nezamlouvala a označil ji za neprofesionální. "V Arsenalu sdílíme důležité hodnoty, které z nás dělají velký klub nejen na hřišti. Férová soutěživost, profesionalita a sportovní chování je to nejdůležitější, co se učí mladí fotbalisté. A je smutné vidět, že jiné kluby takové hodnoty nesdílejí," reagoval na twitteru.

Německý klub taková reakce překvapila a Čechovi se omluvil. "Ahoj Petře. Vypadá to, že náš vtip o tom, že bychom rádi viděli v akci Lena, našeho bývalého hráče, byl vzat více osobně, než jsme zamýšleli. Bylo to jen škádlení. Všichni máme hodnoty, o kterých jsi se zmiňoval, a přejeme ti a tvému klubu jen to nejlepší. A hezky jsi vychytal Agüera v situaci jeden na jednoho," dodal Bayer.