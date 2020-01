Drsný faul a červená. Byl Valverde mužem zápasu právě proto?

Záložník Federico Valverde z Realu Madrid sice nedělní finále španělského Superpoháru kvůli vyloučení nedohrál, přesto byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. A za cynický faul v prodloužení, za nějž uruguayský fotbalista dostal červenou kartu, ho pochválil i trenér poraženého Atlética Madrid Diego Simeone.

Real zápas v Džiddě vyhrál po penaltovém rozstřelu, ale pět minut před koncem prodloužení mohlo Atlético za bezbrankového stavu skórovat, protože Álvaro Morata šel sám na branku. Jenže Valverde unikajícího soupeře chladnokrevně podrazil a i když dostal rovnou červenou kartu, Real se v oslabení ubránil a poté uspěl v rozstřelu.

You do what you have to do to win.



Pure class from Federico Valverde who was later awarded MOTM 👏pic.twitter.com/zGcSduIK5z