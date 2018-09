Drzost! Hráč zmuchlal a zahodil soupeřův papírek s pokyny

Velmi kuriózní moment se přihodil v samém závěru napínavé bitvy o postup do základní skupiny Evropské ligy mezi Steauou Bukurešť (FCSB) a Rapidem Vídeň. Hráč rakouského týmu předal spoluhráči papírek s taktickými pokyny od trenéra, které ale vyšly vniveč. Soupeř mu ho vytrhl z ruky a následně zmuchlal a zahodil.

Všechno se to seběhlo v nastaveném čase odvetného utkání. Tým FCSB doháněl dvougólové manko z prvního zápasu, které se hrálo na půdě Rapidu Vídeň. Potřeboval vstřelit ještě jednu branku, aby si zajistil prodloužení. Trenér rakouského týmu Goran Djuricin se snažil svému týmu pomoci v bránění tím, že poslal po jednom z hráčů na hřiště taktické pokyny, které měl předat svému spoluhráči.

Což o to, papírek našel svého adresáta, ale pouze na krátký moment. Když útočník ve službách rumunského celku viděl, že si soupeři předávají cenné rady, neváhal a zakročil. Raul Rusescu spontánně ukradl kus papíru, zmačkal ho a odhodil.

This deserves the Puskas Award!!! It doesn't need to be a goal, it just needs to be brilliant. And Raul Rusescu's wonderful way of stopping Rapid Wien from communicating with their manager is just... AMAZING. A true legend. Probably a target for Mourinho right now. pic.twitter.com/P3bhwejLG0