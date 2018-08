Efekt Ronaldo. Na Real přišla nejnižší návštěva od roku 2009

Fotbalisté Realu Madrid v nedělním úvodním utkání sezony španělské ligy s Getafe přilákali do ochozů jen 48.446 diváků. To je nejnižší návštěva od května 2009, kdy na duel s Mallorcou dorazilo 44 tisíc příznivců. Krátce poté přišel na Santiago Bernabeu Cristiano Ronaldo a s portugalskou hvězdou v kádru nikdy neklesla návštěva pod 50 tisíc. Až nyní, poté co Ronaldo v létě přestoupil do Juventusu Turín.

Hlavním důvodem nízké návštěvy však nebude absence Ronalda v kádru Bílého baletu, nýbrž pozdní výkop zápasu. Duel totiž začal až ve 22:15 a skončil po půlnoci. V obdobné situaci byla v sobotu i konkurenční Barcelona, která začínala proti Alavesu ve stejném čase, a dorazilo na ni jen 52 tisíc fanoušků, zatímco 47 tisíc míst zůstalo prázdných. Na Realu to bylo 33 tisíc neobsazených sedaček.

Večerní časy výkopů jsou voleny nejen kvůli vysokým teplotám přes den, ale také kvůli televizním právům, aby duely byly hrány v době vhodné i pro americký a asijský kontinent. Ve Španělsku je nyní navíc hlavní prázdninová sezona a rodiny odjíždějí na víkendy k moři.